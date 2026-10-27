"USVOJENA MOSKOVSKA DEKLARACIJA": Oglasio se Putin sa samita zemalja-izvoznica gasa
UČESNICI samita Foruma zemalja-izvoznica gasa usvojili su Moskovsku deklaraciju.
- Smatrajmo da je Moskovska deklaracija usvojena - rekao je predsednik Rusije Vladimir Putin na završetku samita, istakavši da je tekst dokumenta usaglašen.
Kako je ranije istakao pomoćnik predsednika Rusije Jurij Ušakov, tekst dokumenta je prethodnog dana bio u završnoj fazi usaglašavanja tokom ministarskog sastanka foruma.
Osim toga, u dokumentu treba da bude istaknuta i „težnja zemalja-članica ovog foruma ka daljem razvoju saradnje u oblasti diverzifikacije trgovinskih ruta, primene savremenih tehnologija, smanjenja uticaja na životnu sredinu, obezbeđivanja pravične cene prirodnog gasa, predvidljivosti cena i smanjenja volatilnosti na tržištu gasa u celini“.
O forumu
Forum zemalja-izvoznica gasa je međuvladina organizacija čiji je cilj jačanje saradnje i dijaloga među zemljama proizvođačima i izvoznicama gasa, kao i doprinos stabilnosti i bezbednosti svetskog tržišta gasa. Prvi ministarski sastanak foruma održan je u Teheranu 2001. godine.
Članice Foruma zemalja-izvoznica gasa su Rusija, Iran, Alžir, Bolivija, Egipat, Ekvatorijalna Gvineja, Libija, Nigerija, Katar, Trinidad i Tobago, Ujedinjeni Arapski Emirati i Venecuela. Angola, Azerbejdžan, Irak, Malezija, Mauritanija, Mozambik, Peru i Senegal imaju status posmatrača.
Zemlje-članice poseduju oko 70 odsto dokazanih svetskih rezervi gasa, učestvuju sa 38 odsto u svetskoj proizvodnji i sa 42 odsto u svetskom izvozu gasa, kao i sa 47 odsto u izvozu prirodnog tečnog gasa.
(Sputnjik)
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