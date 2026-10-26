UKINUTA PRESUDA ZA SMRT ALEKSE STOJMENOVIĆA: Apelacija vratila slučaj na ponovno suđenje

APELACIONI sud u Nišu ukinuo je prvostepenu presudu Ognjenu Petkoviću i Zoranu Trajkoviću, koji su krajem decembra prošle godine osuđeni na po godinu dana zatvora zbog učešća u tuči sa smrtnim ishodom u kojoj je 2021. godine nastradao Aleksa Stojmenović (26) iz Aleksinca.

Foto: J. Ć./Privatna arhiva

Predmet je vraćen Višem sudu u Nišu na ponovno odlučivanje, pa će se okolnosti ovog slučaja, koji je izazvao veliku pažnju javnosti, ponovo naći pred prvostepenim sudom.

Prvostepenom presudom, od 29. decembra, Petković i Trajković oglašeni su krivim za učešće u tuči, ali je takva odluka naišla na protivljenje tužilaštva, koje je za dvojicu optuženih predlagalo različite kazne. Više javno tužilaštvo u Nišu tražilo je za Petkovića najmanje devet godina zatvora, tereteći ga za tešku telesnu povredu sa smrtnim ishodom, dok je za Trajkovića predložilo najmanje godinu dana zatvora.

Novo razmatranje dokaza NAKON žalbi na prvostepenu odluku, Apelacioni sud u Nišu usvojio je pravne lekove, ukinuo presudu i vratio predmet Višem sudu na ponovno odlučivanje. Razlozi zbog kojih je odluka ukinuta nisu detaljnije navedeni u dostavljenim informacijama, a u ponovljenom postupku sud će ponovo razmatrati dokaze i odlučivati o odgovornosti optuženih. Treći optuženi u ovom predmetu, Miloš Stanković, ranije je zaključio sporazum o priznanju krivičnog dela i kažnjen je novčano.

Prema navodima optužnice, sve se dogodilo tokom proslave 18. rođendana u jednom ugostiteljskom objektu u Aleksincu, 2021. godine. Tužilaštvo je tvrdilo da je Petković, nakon prethodnog gurkanja, snažno zamahnuo desnom rukom i udario Stojmenovića u levu stranu vrata. Od zadobijene povrede, došlo je do rascepa leve vertebralne arterije, nakon čega je mladić preminuo u Univerzitetskom kliničkom centru u Nišu.

Odbrana Ognjena Petkovića osporavala je optužbe, navodeći da nema pouzdanih dokaza da je upravo njegov klijent zadao udarac koji je doveo do smrtnog ishoda. Njegov branilac, advokat Saša Knežević, ukazivao je na, kako je tvrdio, pogrešno tumačenje video-snimka incidenta, ali i na spornost veštačenja na kojem se, prema odbrani, zasnivao deo optužnih navoda.

Prilikom donošenja prvostepene presude, Viši sud u Nišu zaključio je da nema dovoljno osnova da se Petković i Trajković osude za teže krivično delo koje im je stavljano na teret, budući da se na snimku incidenta ne vidi udarac koji je doveo do smrti mladića.