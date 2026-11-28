OGLASILO SE VJT U BEOGRADU POVODOM OPTUŽBI VRHOVNOG JAVNOG TUŽIOCA: Dolovac podnala prijavu protiv kolege Stefanovića
VIŠE javno tužilaštvo (VJT) u Beogradu saopštilo je danas da je Vrhovni javni tužilac Zagorka Dolovac na najgrublji način zloupotrebila svoja hijerarhijska ovlašćenja izdavanjem obaveznog uputstva za postupanje po tzv. prijavama iz Izveštaja Komisije Vrhovnog javnog tužilaštva koju je ona lično formirala i to Opšte obaveznim uputstvom od 27. oktobra.
Kako se navodi, Vrhovni javni tužilac traži postupanje po krivičnoj prijavi koju je u formi Izveštaja formalno podnela Komisija, a koju je prethodno, kako se dodaje, "sama nezakonito formirala".
-Komisija je u Izveštaju navela da ga dostavlja nadležnom javnom tužilaštvu na ocenu da li ima elemenata za pokretanje odgovarajućih postupaka protiv pojedinih javnih tužilaca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, kao i glavnog javnog tužioca, dok Vrhovni javni tužilac sada zloupotrebom hijerarhijskih ovlašćenja nameće nadležnom javnom tužilaštvu da mora da pokrene krivični postupak, iz čega proizilazi njen umišljaj za nanošenje štete javnim tužiocima VJT u Beogradu- navodi se u saopštenju.
Iz VJT dodaju da se, kako su istakli, nezabeleženo ponašanje Vrhovnog javnog tužioca poklapa sa trenutkom kada se VJT u Beogradu obratilo evropskim institucijama za reakciju na niz kršenja evropskih dokumenata i standarda, kao i domaćih propisa zabeleženih u postupanju pomenute Komisije, koja je, pored ostalog, prekoračila granice nadzora, povredila zakonska prava javnih tužilaca na izjašnjenje, povredila procesne garancije i pretpostavku nevinosti.
Dodaje se i da je Komisija pogrešno pripisala individualnu disciplinsku i krivičnu odgovornost za postupanje pojedinih javnih tužilaca, odnosno da je u izveštaju ciljano preskakala ključne činjenice iz predmeta nenavođenjem svih prikupljenih dokaza, kao i da je na kraju javnim objavljivanjem Izveštaja dovela u zabludu javnost o navodno nezakonitom radu VJT u Beogradu sa ciljem nanošenja štete i targetiranja pojedinih javnih tužilaca kao i glavnog javnog tužioca VJT u Beogradu.
-Nezakonito postupanje Vrhovnog javnog tužioca, kao i Komisije ogleda se i u tome što je najpre izostalo sačinavanje zapisnika, pa samim tim i dostavljanje istog nadziranom tužilaštvu, kao i što je Kolegijumu Višeg tužilaštva u Beogradu uskraćeno pravo da u skladu sa odredbom člana 128 tačka 4 Zakona o javnom tužilaštvu razmatra navedeni izveštaj o izvršenom nadzoru, već je takvo razmatranje prepušteno javnosti direktnim obljavljivanjem 'prvog izveštaja' na internet stranici Vrhovnog javnog tužilaštva 10. novembra 2026. - navode iz VJT.
Ističe se da su takvim postupanjem prekršene sve garancije samostalnosti javnih tužilaca, propisanih Ustavom Srbije, Zakonom o javnom tužilaštvu, evropskim dokumentima i standardima, kao i da je Vrhovni javni tužilac zloupotrebila svoja hijerarhijska ovlašćenja.
Vrhovni javni tužilac Zagorka Dolovac uputila je obavezno uputstvo tužiocu za organizovani kriminal Mladenu Nenadiću koje ga obavezuje da počne da radi po krivičnoj prijavi podnetoj protiv glavnog javnog tužioca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Nenada Stefanovića.
Krivičnu prijavu protiv Stefanovića podneli su 6. novembra predstavnici Studentske liste zbog sumnje da je zloupotrebio službeni položaj, odnosno da je navodno omogućavao pojedinim okrivljenima blaže kazne i povoljnije pravne kvalifikacije, a u jednom slučaju čak i odustajanje od krivičnog gonjenja.
Drugi slučaj za koji je Dolovac izdala obavezno uputstvo odnosi se na izveštaj Komisije Vrhovnog javnog tužilaštva koji je nastao prilikom kontrole VJT u Beogradu.
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