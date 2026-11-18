VUČIĆ O "MJUTIRANJU" TONA DOK ON GOVORI: Ne možete vi da određujete i da preglasavate pre izbora predsednika
LIDER opozicije, Aleksandar Vučić, u svom obraćanju pominjao je i isključivanje tona kada on govori.
Pošto im je teško da gledaju i slušaju. Što ne kažete ljudima da su ovi vaši snishodljivi poltroni iz N1 i Nove S osmislili kako ljudi, kad vidite Vučića na TV-u, kako da odjednom isključite ton, a da nije mjut, nego ima neka— Softver neki? Softver neki? Ima, napravili su softver samo kako da isključite kad vidite Vučića. Pa što, ja najgluplji? Ja najgluplji, najgori. Pa lako vam je sa mnom. Šta ćete da radite sa ovim "pametnim" ljudima? Sa mnom najlakše. Nego ste izgleda i to lagali kao i sve drugo. Nije to dobra rabota. I ne možete vi da određujete i da preglasavate pre izbora predsednika Narodne skupštine: predsedavajući odlučuje u skladu sa poslovnikom kada će biti doneta odluka i kada će se odigrati sednica, baš u skladu sa poslovnikom. I lepo vi otkažete učešće vaših poslanika, naši poslanici imaju još, ja mislim, sat vremena ili nešto manje od sat vremena, i ja mogu unapred da vam obećam koliko ću da govorim još vremena i da izračunate. Ja ću— ono što ja obećam, ono što ja obećam, ja ću toga da se držim.
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