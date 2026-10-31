DVOJICA UHAPŠENA, ZA TREĆIM SE TRAGA: Fizički napali i povredili muškarca na platou SPENSA u Novom Sadu
PO nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Novom Sadu, određeno je zadržavanje K.S. (31) i V.S. (31), osumnjičenima za nasilničko ponašanje u saizvršilaštvu sa još jednom osobom za kojom se intenzivno traga, saopštilo je danas ovo tužilaštvo.
Oni se sumnjiče da su 28. oktobra u večernjim časovima na platou SPENSA, teško fizički napali jednu osobu, kojoj su nanete povrede, naočigled većeg broja građana u prolazu na pomenutom platou.
Na taj način je, kako navode u novosadskom Osnovnom javnom tužilaštvu, teže je remećen javni red i mir.
Osumnjičenima da su počinili krivično delo nasilničko ponašanje iz čl. 344 st. 2 u vezi sa st. 1 Krivičnog zakonika u saizvršilaštvu sa još jednim licem za kojim se intenzivno traga, određeno je zadržavanje do 48 sati i u tom roku biće sprovedeni kod postupajućeg javnog tužioca radi saslušanje.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
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