Hapšenja i istraga

DVOJICA UHAPŠENA, ZA TREĆIM SE TRAGA: Fizički napali i povredili muškarca na platou SPENSA u Novom Sadu

Ljiljana Preradović

31. 10. 2026. u 13:25

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PO nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Novom Sadu, određeno je zadržavanje K.S. (31) i V.S. (31), osumnjičenima za nasilničko ponašanje u saizvršilaštvu sa još jednom osobom za kojom se intenzivno traga, saopštilo je danas ovo tužilaštvo.

ДВОЈИЦА УХАПШЕНА, ЗА ТРЕЋИМ СЕ ТРАГА: Физички напали и повредили мушкарца на платоу СПЕНСА у Новом Саду

FOTO.Lj.P.

Oni se sumnjiče da su 28. oktobra u večernjim časovima na platou SPENSA, teško fizički napali jednu osobu, kojoj su nanete povrede, naočigled većeg broja građana u prolazu na pomenutom platou.

Na taj način je, kako navode u novosadskom Osnovnom javnom tužilaštvu, teže  je remećen javni red i mir.

Osumnjičenima da su počinili  krivično delo nasilničko ponašanje iz čl. 344 st. 2 u vezi sa st. 1 Krivičnog zakonika u saizvršilaštvu sa još jednim licem za kojim se intenzivno traga, određeno je zadržavanje do 48 sati i u tom roku biće sprovedeni kod postupajućeg javnog tužioca radi saslušanje.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

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