Hapšenja i istraga

U STANU NAĐENI NARKOTICI I METAK: Novosadska poliija uhapsila dvojicu osumnjičenih za trgovinu drogom

Ljiljana Preradović

31. 10. 2026. u 18:10

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Novom Sadu, uhapsili su N. V. (46) iz ovog grada i N. P. (21) iz okoline Novog Sada, zbog postojanja osnova sumnje da su učinili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

У СТАНУ НАЂЕНИ НАРКОТИЦИ И МЕТАК: Новосадска полиија ухапсила двојицу осумњичених за трговину дрогом

Foto: Profimedia/ilustracija/Allan Swart

Pretresom prostorija koje su osumnjičeni koristili, policija je pronašla oko 340 grama biljne materije za koju se sumnja da je marihuana, oko 75 grama materije za koju se sumnja da je kokain, kao i novac za koji se sumnja da potiče od prodaje narkotika.

Takođe, kod N. P. je pronađen jedan metak, pa će protiv njega biti podneta i krivična prijava zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužiocu.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

Doncafé. Baš za tebe.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

ZABRANJEN MU ULAZAK U GIMNAZIJU I KOMUNICIRANJE SA SVEDOCIMA: Sud obio predlog za pritvor Radivoju Stojkoviću
Hapšenja i istraga

0 0

ZABRANJEN MU ULAZAK U GIMNAZIJU I KOMUNICIRANJE SA SVEDOCIMA: Sud obio predlog za pritvor Radivoju Stojkoviću

OSNOVNI sud u Novom Sadu odbio je predlog Osnovnog javnog tužilaštva u Bačkoj Palanci, da se Radivoju P. Stojkoviću (62) odredi pritvor. Direktoru novosadske gimnazije "Jovan Jovanović Zmaj", izrečene su mere, odnosno zabranjeno mu je da ulazi u prostorije ove novosadske obrazovne ustanove, kao i prilaženje i komunikaciju sa petoro svedoka.

31. 10. 2026. u 11:05

Politika
Tenis
Fudbal
NOVA PRILIKA ZA PRAKSU U NIS-U: Nova sezona programa „NIS Calling”

NOVA PRILIKA ZA PRAKSU U NIS-U: Nova sezona programa „NIS Calling”