U STANU NAĐENI NARKOTICI I METAK: Novosadska poliija uhapsila dvojicu osumnjičenih za trgovinu drogom
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Novom Sadu, uhapsili su N. V. (46) iz ovog grada i N. P. (21) iz okoline Novog Sada, zbog postojanja osnova sumnje da su učinili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.
Pretresom prostorija koje su osumnjičeni koristili, policija je pronašla oko 340 grama biljne materije za koju se sumnja da je marihuana, oko 75 grama materije za koju se sumnja da je kokain, kao i novac za koji se sumnja da potiče od prodaje narkotika.
Takođe, kod N. P. je pronađen jedan metak, pa će protiv njega biti podneta i krivična prijava zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.
Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužiocu.
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