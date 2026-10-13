UDARENA ŽENA U DEČANSKOJ: Saobraćaj usporen

NEMANjA P. koji je teško povređen kada ga je u subotu, iz za sada nepoznatih razloga J.M. (21) nožem ubo u grudi, bio je suvozač u automobilu kojim je upravljao njegov prijatelj V. Đ. (36), kada ih je iz zaustavne trake obišao automobil u kom su bile dve nepoznate muške osobe i u toku preticanja zakačili su desnu stranu "mazde" u kojoj su bili Nemanja P. i V. Đ, a potom se udaljio bez zaustavljanja.