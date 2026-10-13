Nesreće

UDARENA ŽENA U DEČANSKOJ: Saobraćaj usporen

T.J.

13. 10. 2026. u 10:21

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U DEČANSKOJ ulici u Beogradu jutros oko 9 sati automobil je udario ženu.

УДАРЕНА ЖЕНА У ДЕЧАНСКОЈ: Саобраћај успорен

Foto: Tanjug/Branko Lukić

Na nju je naleteo putnički automobil dok je prelazila ulicu na pešačkom prelazu.

Kako Tanjug saznaje, povređenu ženu ekipa Zavoda za urgentnu medicinu prevezla je u Urgentni centar.

Stepen povreda nije još uvek poznat.

Zbog nezgode se saobraćaj na ovoj deonici odvija otežano.

(Tanjug)

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