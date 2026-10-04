Nesreće

SAOBRAĆAJNA NEZGODA NA DEONICI VRANJE-BUJANOVAC: "Putevi Srbije" apelovali na vozače

В.Н.

04. 10. 2026. u 16:42

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NA AUTO-PUTU E-75, na deonici Vranje-Bujanovac, došlo je do saobraćajne nezgode.

САОБРАЋАЈНА НЕЗГОДА НА ДЕОНИЦИ ВРАЊЕ-БУЈАНОВАЦ: Путеви Србије апеловали на возаче

Foto: hernandez jose maria/Alamy/Profimedia

Saobraćaj kod mesta Davidovac, u smeru ka Preševu se odvija voznom i zaustavnom trakom, saopštili su "Putevi Srbije".

Dodaje se da su ekipe na terenu.

Javno preduzeće apeluje na sve učesnike u saobraćaju da prilagode brzinu kretanja trenutnim uslovima na putu, povećaju opreznost i prate privremenu signalizaciju.

Detalji o nesreću nisu objavljeni. 

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