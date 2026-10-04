SAOBRAĆAJNA NEZGODA NA DEONICI VRANJE-BUJANOVAC: "Putevi Srbije" apelovali na vozače
NA AUTO-PUTU E-75, na deonici Vranje-Bujanovac, došlo je do saobraćajne nezgode.
Saobraćaj kod mesta Davidovac, u smeru ka Preševu se odvija voznom i zaustavnom trakom, saopštili su "Putevi Srbije".
Dodaje se da su ekipe na terenu.
Javno preduzeće apeluje na sve učesnike u saobraćaju da prilagode brzinu kretanja trenutnim uslovima na putu, povećaju opreznost i prate privremenu signalizaciju.
Detalji o nesreću nisu objavljeni.
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