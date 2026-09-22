TEŠKA NESREĆA KOD ŠAPCA, JEDNA OSOBA POGINULA: Auto smrskano od siline udara, ima i povređenih
U TEŠKOJ saobraćajnoj nesreći koja se dogodila jutros oko 6.20 časova u mestu Slatina kod Šapca, jedna osoba je izgubila život, dok su dve povređene.
Prema prvim informacijama, do nesreće je došlo kada je putničko vozilo pod za sada nerazjašnjenim okolnostima izletelo sa kolovoza. Od siline udara, u potpuno smrskanom automobilu ostale su zarobljene tri osobe.
Jedno lice uspeli su da izvuku prolaznici i očevici pre dolaska hitnih službi. Na lice mesta ubrzo su stigle vatrogasno-spasilačke ekipe koje su pomoću specijalne opreme issekle vozilo i izvukle preostale dve osobe.
Nažalost, lekar Hitne pomoći mogao je samo da konstatuje smrt jedne osobe, dok su ostale dve sa povredama hitno prevezene u najbližu zdravstvenu ustanovu, gde im se ukazuje medicinska pomoć.
Policija je izvršila uviđaj na mestu nesreće, a dalja istraga utvrdiće tačne uzroke i okolnosti koje su dovele do ove tragedije.
(Telegraf.rs)
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