Nesreće

TEŠKA NESREĆA KOD ŠAPCA, JEDNA OSOBA POGINULA: Auto smrskano od siline udara, ima i povređenih

В.Н.

22. 09. 2026. u 09:33

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U TEŠKOJ saobraćajnoj nesreći koja se dogodila jutros oko 6.20 časova u mestu Slatina kod Šapca, jedna osoba je izgubila život, dok su dve povređene.

ТЕШКА НЕСРЕЋА КОД ШАПЦА, ЈЕДНА ОСОБА ПОГИНУЛА: Ауто смрскано од силине удара, има и повређених

Ilustracija/ Foto: N. Živanović

Prema prvim informacijama, do nesreće je došlo kada je putničko vozilo pod za sada nerazjašnjenim okolnostima izletelo sa kolovoza. Od siline udara, u potpuno smrskanom automobilu ostale su zarobljene tri osobe.

Jedno lice uspeli su da izvuku prolaznici i očevici pre dolaska hitnih službi. Na lice mesta ubrzo su stigle vatrogasno-spasilačke ekipe koje su pomoću specijalne opreme issekle vozilo i izvukle preostale dve osobe.

Nažalost, lekar Hitne pomoći mogao je samo da konstatuje smrt jedne osobe, dok su ostale dve sa povredama hitno prevezene u najbližu zdravstvenu ustanovu, gde im se ukazuje medicinska pomoć.

Policija je izvršila uviđaj na mestu nesreće, a dalja istraga utvrdiće tačne uzroke i okolnosti koje su dovele do ove tragedije.

(Telegraf.rs)

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