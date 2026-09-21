Nesreće

BIVŠI VODITELJ RTS DOŽIVEO SAOBRAĆAJNU NESREĆU! Prevezen odmah u bolnicu

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

21. 09. 2026. u 16:43

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

DIREKTOR jednog poznatog muzičkog festivala, Igor Karadarević, doživeo je tešku saobraćajnu nesreću na putu ka Krupnju, u kojoj je nastala ogromna materijalna šteta od oko 100.000 evra.

БИВШИ ВОДИТЕЉ РТС ДОЖИВЕО САОБРАЋАЈНУ НЕСРЕЋУ! Превезен одмах у болницу

D.N.

Na sreću, u udesu nije bilo teško povređenih lica.

Do nesreće je došlo kada je vozilo iz suprotnog smera proklizalo na putu i direktno udarilo u automobil kojim je upravljao Karadarević, koji prema nezvaničnim informacijama nije kriv za ovaj sudar.

Prevezen u bolnicu

Nakon udesa, nekadašnji voditelj RTS-a, Karadarević je prevezen u bolnicu u Loznici gde mu je odmah ukazana medicinska pomoć. Lekari su ga zbrinuli zbog povrede vrata, pretrpljenog velikog stresa i povišenog krvnog pritiska.

Prema nezvaničnim saznanjima, on se u trenutku nesreće uputio ka opštini Krupanj.

(Kurir.rs)

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Best Buy Award potvrdio da Maxi, prema izboru potrošača, pruža najbolju vrednost za novac u kategoriji celokupnog iskustva kupovine

Best Buy Award potvrdio da Maxi, prema izboru potrošača, pruža najbolju vrednost za novac u kategoriji celokupnog iskustva kupovine