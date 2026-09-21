BIVŠI VODITELJ RTS DOŽIVEO SAOBRAĆAJNU NESREĆU! Prevezen odmah u bolnicu

DIREKTOR jednog poznatog muzičkog festivala, Igor Karadarević, doživeo je tešku saobraćajnu nesreću na putu ka Krupnju, u kojoj je nastala ogromna materijalna šteta od oko 100.000 evra.

D.N.

Na sreću, u udesu nije bilo teško povređenih lica.

Do nesreće je došlo kada je vozilo iz suprotnog smera proklizalo na putu i direktno udarilo u automobil kojim je upravljao Karadarević, koji prema nezvaničnim informacijama nije kriv za ovaj sudar.

Prevezen u bolnicu

Nakon udesa, nekadašnji voditelj RTS-a, Karadarević je prevezen u bolnicu u Loznici gde mu je odmah ukazana medicinska pomoć. Lekari su ga zbrinuli zbog povrede vrata, pretrpljenog velikog stresa i povišenog krvnog pritiska.

Prema nezvaničnim saznanjima, on se u trenutku nesreće uputio ka opštini Krupanj.

(Kurir.rs)