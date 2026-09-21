"NAPAO ME NOŽEM, RVALI SMO SE" Suđenje spasiocu sa Ade ciganlije za ubistvo provalnika: Nešto me pogodilo i slomilo mi zub, imao sam masnice

SPASIOCU sa Ade cignalije Ivanu Jankoviću (37) počelo je suđenje u Višem sudu u Beogradu za ubistvo Harisa Beriše (28) jednog od dvojice provalnika, koji su 23. jula prošle godine upali u kuću pokojne bake njegove supruge u Vrčinu u kojoj tada niko nije živeo.

S. J.

Unuk te bake Marko Janjić, imao je na telefonu instaliranu aplikaciju povezanu sa kamerom u jednoj prostoriji, gde je baka dok je bila živa boravila i te večeri oko 22 časa stiglo mu je obaveštenje da je neko u kući. Pozvao je Ivanovu suprugu, koja mu je sestra od tetke i živi sa porodicom u Vrčinu, da pita da li su možda oni u babinoj kući. Odgovorila mu je da nisu, pa su shvatili da je neko provalio unutra.

Iznoseći odbranu Ivan Janković je ispričao da mu je tašta rekla da odu do kuće da pogledaju šta se dešava i on je povezao autom. Ona je pozvala policiju i prijavila da je neko provalio u kuću i dala im adresu.

- Kada smo stigli tašta je ostala ispred kuće, jer je zaboravila ključ od ulaznih vrata, a ja sam obišao oko kuće i video da su drvena vrata sa zadnje strane obijena. Ušao sam unutra, mislio sam da nema više nikoga, prošao sam kroz jednu prostoriju i hodnik i kada sam hteo da otvorim vrata trpezarije osetio sam otpor sa druge strane na kvaki. Onda su se vrata otvorila i dvojica su nasrnula na mene, gađali su me raznim predmetima. Počeli su da me udaraju rukama, po glavi i telu. Uplašio sam se i jednog od njih sam udario rukom u lice. Sećam se da je jedan izvadio nož i krenuo ka meni, a drugi me tada udario stolicom po ramenu. Počeo sam da se rvem sa tim što je imao nož i u jednom momentu sam mislio da će me ubiti - ispričao je Janković.

On kaže da se od tada ničega ne seća, da ima "rupu" u sećanju i da je sledeće što zna, da iz hodnika vidi kako njih dvojica u dnevnoj sobi iskaču kroz prozor pozadi kuće.

- Nekako sam i ja izašao iz kuće, jedva sam stajao na nogama i otišao sam do tašte, koja je bila ispred kuće i čekala policiju. Pitala me je šta se desila, a meni je trebalo nekoliko minuta da dođem sebi i ispričam. Kada su me provalnici gađali predmetima podigao sam ruke da se odbranim, ali me je nešto pogodilo i slomilo mi zub, koji je posle izvađen. Imao sam masnice po glavi i podlakticama, ali nisam smatrao da zbog toga treba da idem lekaru. Kada je došla policija nisam im rekao da sam napadnut u kući, jer sam bio u šoku - kazao je Janković.

On je naveo da su nešto pre policije stigli Marko Janjić i komšija Zoran Rajić i da im je policija rekla da ništa ne diraju dok ne dođu forenzičari iz Grocke. Ostao je sa Markom u dvorištu celu noć da ih čeka, a kada je ujutru došla policija otišao je na posao. Kako je rekao uhapsili su ga kada se sa posla vratio kući i rekli da je zbog ubistva, što ga je potpuno šokiralo.

U sudu je svedočila i njegova tašta Gordana Apostolović, koja je rekla da svaki dan sebi prebacuje što je tražila Ivanu da je tada odveze do kuće pokojne majke. Ispričala je da su mislili da u kući nema nikoga i da je ona ostala na kapiji da čeka policiju.

- Ivan je otišao da obiđe oko kuće i posle par minuta se pojavio sav uznemiren, trebalo mu je nekoliko minuta da dođe sebi i ispriča šta je bilo - kazala je Gordana. - Policiji sam posle dala izjavu i otišla kući. Žao mi je što se sve tako desilo, iako je taj mladić ušao u našu kuću i pokušao da uzme neke stvari. On je izabrao takav put, ali mi nismo i to je još jedan razlog što se kajem, što sam zetu rekla da odemo do kuće.

Ona je navela da nije videla provalnike kada beže, niti je čula da se bilo šta dešava u kući kada je bila ispred. Za zeta je kazala da je plemenit i divan čovek, koji nikada nije pokazivao nikakve znake nasilnog ponašanja.

VIDEO RAZVALjENA VRATA

SVEDOK Zoran Rajić ispričao je danas u sudnici da je njegova kuća preko puta obijene i da mu je Gordana javila šta se desilo. Rekao je da je izašao i da ga je ona odvela iza kuće i pokazala gde su lopovi ušli i izašli i da je video razvaljena vrata i polomljene roletne na prozoru.

- Došao je Marko i pokazao nam snimak na kojem se vide dvojica, jedan kako priča i drugi koji nosi kapuljaču na glavi i obara kameru, pa se dalje ništa nije videlo - kazao je Rajić.

SVUDA BILA PREMETAČINA

Marko Janjić ispričao je danas u sudu da je kod kuće dobio notifikaciju i na telefonu upalio prikaz sa kamere i video svetlo kao od lampe i da se neko kreće u babinoj kući u Vrčinu. Kada je došao njegova tetka Gordana i Ivan su bili već tamo.

- Uzeo sam sa kamere memorijsku karticu, presnimio na laptop i vratio je u kameru. Policiji sam pustio snimak. Sa njima sam ušao u kuću i video da je i na spratu bila premetačina kao i u prizemlju. Sa Ivanom nisam pričao o tome šta se desilo, tek posle nekoliko dana sam saznao da je imao sukob u kući, kada me je policija pozvala da dođem na razgovor - kazao je Janjić.

On je rekao da je Ivan fin, dobar, porodičan čovek, da ne zna da je ikada bio nasilan, da je spasilac na Adi i da je više puta ljudima spašavao živote o čemu su pravljeni tv prilozi.