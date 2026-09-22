SRBIN STRADAO NA "OKTOBERFESTU": Gondola zgnječila nesrećnog čoveka u zabavnom parku

MUŠKARAC iz Srbije stradao je na Oktoberfestu u Nemačkoj kada ga je zgnječila jedna od mašina u zabavnom parku.

Foto: Unsplash/ Daniel Bautz

Prema navodima, nesreća se dogodila sinoć, nešto pre 22 sata, a u pitanju je Srbin koji je radio kao radnik obezbeđenja. On je prilikom povrede na radnom mestu na Oktoberfestu zadobio povrede opasne po život u zabavnom parku kada ga je zgnječila jedna od atrakcija.

Prema navodima policije, državljanin Srbije, star 52 godine, reanimiran je na licu mesta i potom prebačen u bolnicu u Minhenu, gde je izgubio bitku za život.

Nesreća se dogodila na atrakciji "Hengover" (Hangover), tornju za slobodan pad visokom oko 80 metara.

Preliminarni podaci ukazuju na to da se nalazio na mestu gde mu nije bilo dozvoljeno da bude. Tu ga je, kako se sumnja, udarila i priklještila gondola dok je velikom brzinom padala naniže sa putnicima.

Prostor oko "Hengovera" je blokiran zbog intervencije hitnih službi, a policija sprovodi istragu.

(Telegraf)

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