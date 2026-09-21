NOVOSTI SAZNAJU! DETALJI STRAVIČNE NESREĆE KOD KOLARA: „Fijat dukato“ zakucao se u zaustavljenu kolonu, nastradali muškarac i žena
U TEŠKOJ saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila oko 12 časova i 10 minuta na auto-putu Beograd-Niš, kod mesta Kolari u blizini Smedereva, smrtno su stradali muškarac i žena kada je, na njihov automobil, zaustavljen u kolini u zoni usporenog saobraćaja zbog radova, naletelo teretno vozilo.
Automobil marke „mazda“ subotičkih registarskih oznaka je od siline udarca potom naleteo na sanitet Doma zdravlja Veliko Gradište u kojem je, saznajemo nezvanično, lakše povređena jedna osoba.
Teretno vozilo "fiat dukato" jagodinskih tablica kojim je, kako saznajemo nezvanično, upravljao 27-godišnji muškarac, i u kojem je bila još jedna osoba, se potom prevrnulo i zaustavilo u brzoj traci auto-puta.
Uviđaj na licu mesta obavljaju pripadnici policije i Osnovni javni tužilac iz Smedereva.
Naložena je obdukcija tela nastradalih.
Ni policija ni tužialštvo se nisu još oglasili.
Zbog udesa i radova stvorene su kilometarske kolone, a saobraćaj se trenutno odvija usporenim intezitetom.
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