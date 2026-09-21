NOVOSTI SAZNAJU! DETALJI STRAVIČNE NESREĆE KOD KOLARA: „Fijat dukato“ zakucao se u zaustavljenu kolonu, nastradali muškarac i žena

U TEŠKOJ saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila oko 12 časova i 10 minuta na auto-putu Beograd-Niš, kod mesta Kolari u blizini Smedereva, smrtno su stradali muškarac i žena kada je, na njihov automobil, zaustavljen u kolini u zoni usporenog saobraćaja zbog radova, naletelo teretno vozilo.

Foto: SD patrole

Automobil marke „mazda“ subotičkih registarskih oznaka je od siline udarca potom naleteo na sanitet Doma zdravlja Veliko Gradište u kojem je, saznajemo nezvanično, lakše povređena jedna osoba.

Teretno vozilo "fiat dukato" jagodinskih tablica kojim je, kako saznajemo nezvanično, upravljao 27-godišnji muškarac, i u kojem je bila još jedna osoba, se potom prevrnulo i zaustavilo u brzoj traci auto-puta.

Uviđaj na licu mesta obavljaju pripadnici policije i Osnovni javni tužilac iz Smedereva.

Naložena je obdukcija tela nastradalih.

Ni policija ni tužialštvo se nisu još oglasili.

Zbog udesa i radova stvorene su kilometarske kolone, a saobraćaj se trenutno odvija usporenim intezitetom.