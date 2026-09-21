Nesreće

NOVOSTI SAZNAJU! DETALJI STRAVIČNE NESREĆE KOD KOLARA: „Fijat dukato“ zakucao se u zaustavljenu kolonu, nastradali muškarac i žena

Јелена Илић
Jelena Ilić

21. 09. 2026. u 16:25

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U TEŠKOJ saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila oko 12 časova i 10 minuta na auto-putu Beograd-Niš, kod mesta Kolari u blizini Smedereva, smrtno su stradali muškarac i žena kada je, na njihov automobil, zaustavljen u kolini u zoni usporenog saobraćaja zbog radova, naletelo teretno vozilo.

НОВОСТИ САЗНАЈУ! ДЕТАЉИ СТРАВИЧНЕ НЕСРЕЋЕ КОД КОЛАРА: „Фијат дукато“ закуцао се у заустављену колону, настрадали мушкарац и жена

Foto: SD patrole

Automobil marke „mazda“ subotičkih registarskih oznaka je od siline udarca potom naleteo na sanitet Doma zdravlja Veliko Gradište u kojem je, saznajemo nezvanično, lakše povređena jedna osoba.

Teretno vozilo "fiat dukato" jagodinskih tablica kojim je, kako saznajemo nezvanično, upravljao 27-godišnji muškarac,  i u kojem je bila još jedna osoba, se potom prevrnulo i zaustavilo u brzoj traci auto-puta.

Uviđaj na licu mesta obavljaju pripadnici policije i Osnovni javni tužilac iz Smedereva.  

Naložena je obdukcija tela nastradalih.

Ni policija ni tužialštvo se nisu još oglasili. 

Zbog udesa i radova stvorene su kilometarske kolone, a saobraćaj se trenutno odvija usporenim intezitetom.

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