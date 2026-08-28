ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE BELE CRKVE: Požar još aktivan, situacija mirna i stabilna
ŠTAB za vanredne situacije Opštine Bela Crkva saopštio je danas da je požar na području Deliblatske peščare, na delu teritorije opštine Bela Crkva, i dalje aktivan, ali da je situacija na terenu trenutno mirna i stabilna.
Na teritoriji ove opštine nema novih žarišta, niti je došlo do ponovnog aktiviranja postojećih, a ekipe su i dalje na terenu i 24 časa dnevno prate stanje na požarištu, navodi se u objavi.
Na području Trujinog naselja, Kajtasova i Grebenca situacija je trenutno mirna i stabilna, a naseljena mesta i kuće nisu ugroženi.
Prema informacijama dobijenim od MUP-a, još uvek se nisu stekli uslovi za povratak kućama stanovnika Trujinog naselja, ističu iz Štab za vanredne situacije Bele Crkve.
Na terenu se nalazi, kako se naveli, 69 vatrogasaca iz Rumunije sa 15 vozila, koji su smešteni u Beloj Crkvi.
(Tanjug)
BONUS VIDEO - Vatrena stihija u Deliblatskoj peščari
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