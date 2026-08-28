Hapšenja i istraga

IZ RANCA UKRALI BEOGRAĐANKI DOKUMENTA I VEĆU KOLIČINU NOVCA: Uhapšeni državljanka Hrvatske i državljanin BiH

Jelisaveta Ljutić

28. 08. 2026. u 21:22

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PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave policije Policijske uprave za grad Beograd, po nalogu Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili su hrvatsku državljanku H. K. (42) i državljanina Bosne i Hercegovine H. M. (26) zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo krađa.

ИЗ РАНЦА УКРАЛИ БЕОГРАЂАНКИ ДОКУМЕНТА И ВЕЋУ КОЛИЧИНУ НОВЦА: Ухапшени држављанкa Хрватске и држављанин БиХ

Foto: Depositphotos/pryzmat

Oni su juče, u Nemanjinoj ulici u Beogradu, iz ranca jedne građanke otuđili lična dokumenta i veću količinu novca, što je uočio policijski službenik PI za bezbednost na železnici Beograd koji ih je potom uhapsio.  

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu.

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