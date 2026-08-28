O NESREĆI NI REČI: Saslušan vozač kamiona koji je usmrtio dvojicu putara kod Kljajićeva
VOZAČ kamiona S.Đ. (31) osumnjičen za saobraćajnu nesreću kod Kljajićeva, u kojoj su nastradala dvojica radnika putarske firme iz Subotice, priveden je danas na saslušanje u Osnovno javno tužilaštvo u Somboru.
Kamiondžija koji se tereti za teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja nije izneo svoju odbranu, odnosno iskoristio je svoje pravo da se u ovoj fazi postupka brani ćutanjem. Tužilaštvo je sudu predložilo da mu se odredi pritvor.
Nesreća u kojoj su poginuli M.K. (36) i B.A. (62), dogodila se 27. avgusta ujutro oko 7.10 časova, na državnom putu od Kljajićeva prema Sivcu. Dvojica radnika su nastradali na radnom mestu, dok su postavljali saobraćajnu signalizaciju za obeležavanje zone radova.
Uzrok ove tragične nesreće utvrdiće se istragom koja se vodi u somborskom Osnovnom javnom tužilaštvu, koje, kako su naveli, preduzima sve radnje radi prikupljanja dokaza.
Prema nezvaničnim saznanjima, sumnja se sve dogodilo zbog neprilagođene brzina vozača kamiona, koji je naleteo na dvojicu radnika. Od zadobijenih povreda, obojica su preminuli.
Mlađi radnik M.K. je samo nekoliko dana, odnosno 22. avgusta proslavio rođendan, a za njega, i njegovog starijeg kolegu, poznanici kažu da su bili vredni radnici i dobri ljudi.
Vest o pogibiji dvojice radnika, u subotičkoj firmi „Vojput“ primljena je sa nevericom, i sve ih je duboko potresla. U ovoj kompaniji su istakli da im je sada najvažniji zadatak da budu uz porodice nastradalih i da će im pružiti bezrezervnu pomoć i podršku, materijalnu, organizacionu i svaku drugu.
Za krivinu na kojoj se dogodila nesreća, meštani Kljajićeva kažu „crna tačka“, i da se tu gotovo svakodnevno dešavaju saobraćajne nesreće.
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