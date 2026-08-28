Zločin

PONOVO DOJAVE O BOMBAMA U BEOGRADU: Tužilaštvo traži IP adresu

Slađana Matić

28. 08. 2026. u 16:48

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Povodom poruke koja je danas upućena na veći broj email adresa državnih organa i medija, a u kojoj se preti aktiviranjem navodno postavljenih bombi na nekoliko lokacija u Beogradu, Posebno odeljenje za borbu protiv visokotehološkog kriminala Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uputilo je zahtev Upravi za tehniku MUP RS da se hitno obrati kompaniji „Google“ radi pribavljanja IP adrese korisnika naloga sa kojeg je upućena preteća poruka.

ПОНОВО ДOЈАВЕ О БОМБАМА У БЕОГРАДУ: Тужилаштво тражи ИП адресу

S. J. M.

Zahtev je dat u cilju identifikovanja lica i procesuiranja istog zbog postojanja osnova sumnje  na izvršenje krivičnog dela izazivanje panike i nereda.

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