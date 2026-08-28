PONOVO DOJAVE O BOMBAMA U BEOGRADU: Tužilaštvo traži IP adresu
Povodom poruke koja je danas upućena na veći broj email adresa državnih organa i medija, a u kojoj se preti aktiviranjem navodno postavljenih bombi na nekoliko lokacija u Beogradu, Posebno odeljenje za borbu protiv visokotehološkog kriminala Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uputilo je zahtev Upravi za tehniku MUP RS da se hitno obrati kompaniji „Google“ radi pribavljanja IP adrese korisnika naloga sa kojeg je upućena preteća poruka.
Zahtev je dat u cilju identifikovanja lica i procesuiranja istog zbog postojanja osnova sumnje na izvršenje krivičnog dela izazivanje panike i nereda.
Preporučujemo
GUSTI DIM KULjA U NEBO: Zapalio se kamion na auto-putu kod Orlovače (VIDEO)
28. 08. 2026. u 11:26
SRBIN PREMINUO U GRČKOJ: Bez svesti izvučen iz mora
28. 08. 2026. u 07:43
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
NEZAPAMĆENA TRAGEDIJA U PORODILIŠTU: Izbio požar neviđenih razmera, 14 beba izgubilo život u glavnom gradu Pakistana
Požar je izbio rano u sredu u odeljenju za novorođenčad u velikoj državnoj bolnici u glavnom gradu Pakistana, pri čemu je stradalo 14 beba, saopštili su bolnički zvaničnici i vlada, prenosi AP.
26. 08. 2026. u 07:38
FK PARTIZAN SE OGLASIO SAOPŠTENjEM: Odlaze i uprava i Saša Ilić!
Oglasio se FK Partizan!
24. 08. 2026. u 12:42
Poskok se uvija, sprema se da napadne: Bosanac zatekao otrovnicu u plasteniku, zabeležio JEZIV snimak (Video)
SAMIR Saldić iz okoline Gradačca u Bosni i Hercegovini pošao je juče u večernjim satima do plastenika na svom imanju kako bi ubrao malo paradajza.
26. 08. 2026. u 13:29
Komentari (0)