Nesreće

SRBIN PREMINUO U GRČKOJ: Bez svesti izvučen iz mora

В.Н.

28. 08. 2026. u 07:43

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DRŽAVLjANIN Srbije (69) preminuo je u četvrtak na Olimpijskoj obali u grčkoj oblasti Pijerija, nakon što je bez svesti izvučen iz mora.

СРБИН ПРЕМИНУО У ГРЧКОЈ: Без свести извучен из мора

Foto: Tanjug/AP/Michael Varaklas

Prema saopštenim informacijama, muškarac je primećen u moru u stanju koje je ukazivalo da mu je neophodna hitna pomoć, nakon čega je spasilac sa plaže odmah reagovao.

Na licu mesta započeta je reanimacija, ali uprkos naporima da mu se spase život, muškarac nije davao znake oporavka.

Nedugo zatim stigla je i ekipa Hitne pomoći koja ga je prevezla u Opštu bolnicu u Kateriniju, gde su lekari po prijemu mogli samo da konstatuju smrt.

Okolnosti pod kojima je došlo do tragedije za sada nisu poznate. Istragu o slučaju vodi Treće lučko odeljenje Skala Katerini, u sastavu Centralne lučke uprave Soluna.

Tačan uzrok smrti biće utvrđen nakon obdukcije.

(Alo!)

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