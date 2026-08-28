SRBIN PREMINUO U GRČKOJ: Bez svesti izvučen iz mora
DRŽAVLjANIN Srbije (69) preminuo je u četvrtak na Olimpijskoj obali u grčkoj oblasti Pijerija, nakon što je bez svesti izvučen iz mora.
Prema saopštenim informacijama, muškarac je primećen u moru u stanju koje je ukazivalo da mu je neophodna hitna pomoć, nakon čega je spasilac sa plaže odmah reagovao.
Na licu mesta započeta je reanimacija, ali uprkos naporima da mu se spase život, muškarac nije davao znake oporavka.
Nedugo zatim stigla je i ekipa Hitne pomoći koja ga je prevezla u Opštu bolnicu u Kateriniju, gde su lekari po prijemu mogli samo da konstatuju smrt.
Okolnosti pod kojima je došlo do tragedije za sada nisu poznate. Istragu o slučaju vodi Treće lučko odeljenje Skala Katerini, u sastavu Centralne lučke uprave Soluna.
Tačan uzrok smrti biće utvrđen nakon obdukcije.
(Alo!)
BONUS VIDEO
Preporučujemo
GRČKI SKANDAL SA EU SUBVENCIJAMA: Gde su nestale desetine hiljada krava?
26. 08. 2026. u 15:09
DVA PUTA BACANA BOMBA U ISTO DVORIŠTE: Saslušan osumnjičeni "bombaš"
27. 08. 2026. u 17:20
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
NEZAPAMĆENA TRAGEDIJA U PORODILIŠTU: Izbio požar neviđenih razmera, 14 beba izgubilo život u glavnom gradu Pakistana
Požar je izbio rano u sredu u odeljenju za novorođenčad u velikoj državnoj bolnici u glavnom gradu Pakistana, pri čemu je stradalo 14 beba, saopštili su bolnički zvaničnici i vlada, prenosi AP.
26. 08. 2026. u 07:38
FK PARTIZAN SE OGLASIO SAOPŠTENjEM: Odlaze i uprava i Saša Ilić!
Oglasio se FK Partizan!
24. 08. 2026. u 12:42
Poskok se uvija, sprema se da napadne: Bosanac zatekao otrovnicu u plasteniku, zabeležio JEZIV snimak (Video)
SAMIR Saldić iz okoline Gradačca u Bosni i Hercegovini pošao je juče u večernjim satima do plastenika na svom imanju kako bi ubrao malo paradajza.
26. 08. 2026. u 13:29
Komentari (0)