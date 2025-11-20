CRNI BILANS OD POČETKA GODINE: U saobraćajnim nesrećama stradala 94 pešaka, 19 njih na prelazima
OD početka godine, u saobraćajnim nezgodama u Srbiji poginula su 94 pešaka, od čega 19 u saobraćajnim nezgodama na pešačkim prelazima, saopštili su iz Ministarstva unutrašnjih poslova i uputili apel svim učesnicima u saobraćaju da povećaju oprez.
Uprava saobraćajne policije, skreće pažnju da je tokom jučerašnjeg dana došlo do značajnog narušavanja bezbednosti pešaka, s obzirom na to da su u razmaku od par sati, u saobraćajnim nezgodama poginula tri pešaka, od kojih dva na teritoriji opštine Ub i jedan na teritoriji grada Niša.
-Još jednom podsećamo da je ovo period godine kada su zbog kraće obdanice i slabije vidljivosti pešaci posebno ugroženi, pa apelujemo na vozače motornih vozila da povećaju opreznost i smanje brzinu kretanja, u prvom redu u zonama pešačkih prelaza, kako bi se očuvala bezbednost pešaka, navode iz MUP-a.
Takođe, uputili su apel i pešacima da kolovoz prelaze samo kada se uvere da to mogu uraditi na bezbedan način, uz napomenu da noću i u uslovima smanjene vidljivosti na putevima van naselja moraju biti osvetljeni ili označeni reflektujućom materijom.
(Tanjug)
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
KOLAPS NA AUTO-PUTU MILOŠ VELIKI! Kilometarska kolona: "Izvlače ga iz kanala"
20. 11. 2025. u 16:09
SUTRA SLAVIMO ARANĐELOVDAN: Postoji verovanje da se ne sprema žito, evo šta je istina
SRPSKA pravoslavna crkva sutra će proslaviti Sabor Svetog Arhangela Mihaila, u narodu poznatom kao Aranđelovdan.
20. 11. 2025. u 22:23
PUTIN ZAVRŠIO U BOLNICI: Proveo noć na klinici
RUSKI predsednik Vladimir Putin objavio je da je završio godišnji lekarski pregled i rezultati su dobri.
19. 11. 2025. u 20:22
ARNAUTOVIĆ EMOTIVAN: Pet godina imam problem sa suprugom
IZUZETNO emotivan bio je kapiten Austrije Marko Arnautović nakon velikog uspeha u kvalifikacijama za Mundijal.
20. 11. 2025. u 12:40
Komentari (0)