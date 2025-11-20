CRNI BILANS OD POČETKA GODINE: U saobraćajnim nesrećama stradala 94 pešaka, 19 njih na prelazima

OD početka godine, u saobraćajnim nezgodama u Srbiji poginula su 94 pešaka, od čega 19 u saobraćajnim nezgodama na pešačkim prelazima, saopštili su iz Ministarstva unutrašnjih poslova i uputili apel svim učesnicima u saobraćaju da povećaju oprez.

Uprava saobraćajne policije, skreće pažnju da je tokom jučerašnjeg dana došlo do značajnog narušavanja bezbednosti pešaka, s obzirom na to da su u razmaku od par sati, u saobraćajnim nezgodama poginula tri pešaka, od kojih dva na teritoriji opštine Ub i jedan na teritoriji grada Niša.

-Još jednom podsećamo da je ovo period godine kada su zbog kraće obdanice i slabije vidljivosti pešaci posebno ugroženi, pa apelujemo na vozače motornih vozila da povećaju opreznost i smanje brzinu kretanja, u prvom redu u zonama pešačkih prelaza, kako bi se očuvala bezbednost pešaka, navode iz MUP-a.

Takođe, uputili su apel i pešacima da kolovoz prelaze samo kada se uvere da to mogu uraditi na bezbedan način, uz napomenu da noću i u uslovima smanjene vidljivosti na putevima van naselja moraju biti osvetljeni ili označeni reflektujućom materijom.

(Tanjug)

