VUČIĆ O PENZIJAMA: Baš sam srećan, nastavićemo da ih povećavamo
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je danas završena isplata uvećanih decembarskih penzija za 12, 2 odsto i izrazio uverenje da su penzioneri zadovoljni povećanim penzijama i poručio da će penzije nastaviti da rastu.
Nakon svečanosti, Vučić se osvrnuo na povećane penzije u Srbiji.
- Sve penzije su isplaćene, sve smo penzije isplatili. Oni koji nisu podigli da znaju da imaju na računu. Zadovoljan sam i čestitam penzionerima da mogu sutrašnji Badnji dan i prekosutra Božić, oni koji su pravoslavne vere, kao i oni drugi, da nadoknade i deo troškova od Božića 25. decembra i Nove godine. I oni koji su islamske veroispovesti od Nove godine i za neke druge stvari da potroše novac. U svakom slučaju sam srećan i zadovoljan zbog toga i verujem da su penzioneri zadovoljni - rekao je Vučić odgovarajući na pitanja novinara u Trebinju gde je prisustvovao otvaranju nove bolnice.
Poručio je da će država nastaviti da povećavamo penzije i istakao da je siguran da će penzioneri biti zadovoljni u godinama pred nama.
Za penzionere u Srbiji 3. januara počela je isplata decembarskih penzija uvećanih za 12,2 odsto i prvo su ih dobili oni koji penzije primaju na kućne adrese.
