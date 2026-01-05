Politika

VUČIĆ O PENZIJAMA: Baš sam srećan, nastavićemo da ih povećavamo

В. Н.

05. 01. 2026. u 14:28

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je danas završena isplata uvećanih decembarskih penzija za 12, 2 odsto i izrazio uverenje da su penzioneri zadovoljni povećanim penzijama i poručio da će penzije nastaviti da rastu.

ВУЧИЋ О ПЕНЗИЈАМА: Баш сам срећан, наставићемо да их повећавамо

Foto: Printscreen/Tanjug

Nakon svečanosti, Vučić se osvrnuo na povećane penzije u Srbiji.

- Sve penzije su isplaćene, sve smo penzije isplatili. Oni koji nisu podigli da znaju da imaju na računu. Zadovoljan sam i čestitam penzionerima da mogu sutrašnji Badnji dan i prekosutra Božić, oni koji su pravoslavne vere, kao i oni drugi, da nadoknade i deo troškova od Božića 25. decembra i Nove godine. I oni koji su islamske veroispovesti od Nove godine i za neke druge stvari da potroše novac. U svakom slučaju sam srećan i zadovoljan zbog toga i verujem da su penzioneri zadovoljni - rekao je Vučić odgovarajući na pitanja novinara u Trebinju gde je prisustvovao otvaranju nove bolnice.

Poručio je da će država nastaviti da povećavamo penzije i istakao da je siguran da će penzioneri biti zadovoljni u godinama pred nama.

Za penzionere u Srbiji 3. januara počela je isplata decembarskih penzija uvećanih za 12,2 odsto i prvo su ih dobili oni koji penzije primaju na kućne adrese.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

OTMICA PREDSEDNIKA VENECUELE Maduro se izjasnio nevinim: Ja sam pošten čovek; Kina -Niko neće biti svetski policajac; Počeo lov na izdajnike
Svet

0 21

OTMICA PREDSEDNIKA VENECUELE Maduro se izjasnio nevinim: Ja sam pošten čovek; Kina -Niko neće biti svetski policajac; Počeo lov na izdajnike

SAD su u subotu u vojnoj akciji u Karakasu otele predsednika Venecuele Nikolasa Madura i njegovu suprugu Siliju Flores, koji su sprovedeni u Gradsku pritvorsku jedinicu u Njujorku, gde će im se suditi po optužnici za krijumčarenje narkotika. Pratimo uživo najnoviji razvoj događaja nakon dramatične američke operacije u Venecueli.

05. 01. 2026. u 08:27 >> 21:59

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SVE ZA VAŠE ZDRAVLJE NA JEDNOM MESTU - Stručnost, poverenje i humani pristup pacijentima

SVE ZA VAŠE ZDRAVLjE NA JEDNOM MESTU - Stručnost, poverenje i humani pristup pacijentima