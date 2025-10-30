POZNAT DATUM KOMEMORACIJE I SAHRANE MLADOG SPORTISTE: DŽudo klub Partizan se oprostio od tragično nastradalog člana
DžUDO klub Partizan iz Beograda, u kojem je trenirao L.P. (16), tragično nastradao u saobraćajnoj nesreći na autoputu Novi Sad - Beograd u sredu rano ujutro, prilikom povratka iz Azerbejdžana gde su učestvovali na turniru i međunarodnom takmičenju, oprašta se od svog mladog sportiste.
U objavi na Instagram stranici ovog kluba, navedeno je da će poslednji ispraćaj, komemoracija održati 31. oktobra u 14 časova u Sportskom društvu Partizan, u Humskoj 1 u Beogradu, a da je sahrana dan kasnije, odnosno 1. oktobra u 14 časova na Mokroluškom groblju u Beogradu.
- Sa dubokom tugom opraštamo se od L.P., koji je ostavio neizbrisiv trag u srcima svoih koji koji su ga poznavali. Na tatamiju i van njega pokazivao je snagu, disciplinu i plemenitost pravog džudiste. Njegova borbenost, skromnost i čisto srce ostaju naš uzor. I dalje živiš sa nama - napisali su iz kluba.
Počivaj u miru.
Podsećamo, nesreća se dogodila u sredu ujutro oko 3.30 sati na autoputu Novi sad-Beograd, posle naplatne rampe, kada se kombi koji je prevozio mlade džudiste koji su se vraćali sa takmičenja i turnira u Azerbejdžanu, iz još neutvrđenih razloga probio zaštitnu ogradu, sleteo sa puta i prevrnuo se kanal. Šesnaestogodišnjak je poginuo, a sedam mladih sportista je povređeno, kao i trener S.S. (43) koji je bio za volanom kombija.
UKRAJINSKI VOJNICI U KLANICI POKROVSKA: "U gradu je pravi pakao, Rusi doveli sve snage koje mogu"
RUSKA pešadija prodrla je u gradske granice jednog od glavnih strateških ciljeva predsednika Rusije Vladimira Putina, preteći da ga opkoli. Ukrajinske specijalne snage uključile su se u borbe u urbanom području.
29. 10. 2025. u 17:43
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
Udala se za 25 leta starijeg čobanina, doživela šok kad je umro
Marsel Amfu je čitav svoj život živeo jednostavno. Njegova kuća nije imala ni struje ni vode. To mu je omogućilo da uštedi ogromne sume novca.
28. 10. 2025. u 21:37
Komentari (0)