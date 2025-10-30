Nesreće

POZNAT DATUM KOMEMORACIJE I SAHRANE MLADOG SPORTISTE: DŽudo klub Partizan se oprostio od tragično nastradalog člana

Ljiljana Preradović

30. 10. 2025. u 14:52

DžUDO klub Partizan iz Beograda, u kojem je trenirao L.P. (16), tragično nastradao u saobraćajnoj nesreći na autoputu Novi Sad - Beograd u sredu rano ujutro, prilikom povratka iz Azerbejdžana gde su učestvovali na turniru i međunarodnom takmičenju, oprašta se od svog mladog sportiste.

ПОЗНАТ ДАТУМ КОМЕМОРАЦИЈЕ И САХРАНЕ МЛАДОГ СПОРТИСТЕ: Џудо клуб Партизан се опростио од трагично настрадалог члана

FOTO:Lj.P.

U objavi na Instagram stranici ovog kluba, navedeno je da će  poslednji ispraćaj, komemoracija održati 31. oktobra u 14 časova u Sportskom društvu Partizan, u Humskoj 1 u Beogradu, a da je sahrana dan kasnije, odnosno 1. oktobra u 14 časova na Mokroluškom groblju u Beogradu.

- Sa dubokom tugom opraštamo se od L.P., koji je ostavio neizbrisiv trag u srcima svoih koji koji su ga poznavali. Na tatamiju i van njega pokazivao je snagu, disciplinu i plemenitost pravog džudiste. Njegova borbenost, skromnost i čisto srce ostaju naš uzor. I dalje živiš sa nama - napisali su iz kluba.

Počivaj u miru.

Podsećamo, nesreća se dogodila u sredu ujutro oko 3.30 sati na autoputu Novi sad-Beograd, posle naplatne rampe, kada se kombi koji je prevozio mlade džudiste koji su se vraćali sa takmičenja i turnira u Azerbejdžanu, iz još neutvrđenih razloga probio zaštitnu ogradu, sleteo sa puta i prevrnuo se kanal. Šesnaestogodišnjak je poginuo, a sedam mladih sportista je povređeno, kao i trener S.S. (43) koji je bio za volanom kombija.

