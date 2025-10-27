DRAMA U BATAJNICI RANIM JUTROM: Devojčica (15) ispala iz autobusa, povredila glavu

U ŠANGAJSKOJ ulici u Batajnici rano jutros došlo je do nezgode kada je jedna devojčica od 15 godina ispala iz autobusa.

Novosti

U 6.16 časova iz Šangajske ulice dobijena je dojava da je devojčica 15,16 godina ispala iz autobusa. Dobro se završilo, ona je povredila glavu, ali povrede nisu kvalifikovane kao teška trauma, prevezena je u Urgentni centar", otkriva dr Ivana Stefanović.

Doktorka Ivana Stefanović iz Hitne pomoći istakla je da je protekla relativno mirna noć u Beogradu. Bilo je 120 intervencija, od toga 21 na javnom mestu i 3 pedijatrijska poziva.

Protekle noći u Beogradu su se dogodile dve saobraćajne nezgode, u kojima su lakše povređene dve osobe, koje su kolima Hitne pomoći prevezene u Urgentni centar na dodatnu dijagnostiku. Bilo je intervencija zbog osoba u alkoholisanom stanju, koje su vožene na odeljenje toksikologije VMA. Za medicinsku pomoć su se najviše javljali astmatičari i hipertenzičari, kao i kardiološki i onkološki pacijenti.

