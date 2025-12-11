VLADAN MILOJEVIĆ IZNENADIO SVE! Evo šta je trener srpskog prvaka rekao posle Grac - Crvena zvezda!

Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su Šturm u Gracu 1:0 (0:0), a Vladan Milojević izneo je utiske nakon susreta i velikog trijumfa svog tima.

- Danas je bila zahtevna utakmica. Znamo, imamo iskustva sa austrimskim ekipama, igrali smo sa njima i na pripremama prošle godine. Zahtevna utakmica, što se tiče toga da pohvatamo njihove kanale i odgovorimo trkom. Nismo u dobrom zdravstvenom biltenu toga sam se pribojavao, ali sve funkcioniše kako treba. Čestitam igračima, žrtvovali su Marko i Bruno dosta, svaka čast - počeo je Milojević, pa potom govorio o taktičkim zamislima:

- Probali smo sa Bađom da zatvorimo, u ovom sistemu nam nije to bilo potrebno. Igrali smo sa četiri vezna igrača. Imali smo Ivanića koji je morao da izađe zbog povrede, sa Kataijem da zatvorimo njihove kanale. Ključne su bile duge lopte. Znali smo, imali smo kvalitet da izađemo, znali smo da ćemo da trpimo pritisak. Oni tako igraju. Jedna izuzetno zahtevna utakmica koja je tražila punu koncentraciju mojih igrača - rekao je Milojević.

- Nemojte da zaboravite da smo mi počeli sa Olajinkom početak prvenstva, pa Lučića, Radonjića, znate Babičku... Ostali smo od te brzine, linearne, prostorne bez njih, to je veliki hendikep za nas. Morali smo da promenimo način igre. Izguraćemo još dve utakmice pa ćemo videti šta. Ljudi zaboravljaju da Zvezda predstavlja Srbiju, jedini smo predstavnik u Evropi, znate u kakvoj smo situaciji, padamo na lestvici, jako je teško. Posebno bih izrazio, što mi je drago, našoj zemlji poklanjam ovu pobedu. Posebno dijaspori, bilo ih je puno, dugujem im jedno hvala. Moram da kažem i, možda će se ljutiti, možda ne, pohvalio bih igumana Metodija iz Hilandara koji me uvek pozove pred utakmicu - poručio je emotivni Vladan Milojević na ivici suza.

