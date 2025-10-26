UŽASNA NESREĆA NA NOVOM BEOGRADU: Poginuli otac, majka i dete

TRI osobe su stradale, a dve povređene u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se 45 minuta iza ponoći dogodila na Novom Beogradu.

Foto: Printscreen

Do nesreće je došlo kada su se sudarila dva automobila na uglu ulica Omladinskih brigada i Bulevara heroja sa Košara. Tri osobe su stradale na licu mesta, a Hitna pomoć je dve povređene osobe prevezla u Urgentni centar, javio je RTS.

Prema nezvaničnim informacijama, jedan automobil je prošao kroz crveno svetlo i direktno udario u drugo vozilo u kojem su stradale tri osobe.

Mediji prenose da je u ovoj nesreći poginula porodica – otac, majka i dete.

Na licu mesta bio je veliki broj policijskih i vatrogasnih ekipa, kao i ekipa Hitne pomoći.

Istraga će utvrditi sve detalje.

