RASVETLJENO PALJENJE AUTOMOBILA TUŽIOCU U SUBOTICI: Privedena dvojica tinejdžera i dvojica maloletnika
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Subotici, brzom i efikasnom akcijom, identifikovali su i pronašli četiri osobe koje se sumnjiče da su, u toku noći, zapalile automobil tužiteljke u Subotici.
Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Subotici, uhapšeni su S. B. (20) i D. K. (20) zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje opšte opasnosti, dok će dvojica maloletnika, uz izveštaj o hapšenju, biti privedeni Višem javnom tužilaštvu u Subotici.
S. B. i D. K. je određeno zadržavanje do 48 sati i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Osnovnom javnom tužilaštvu u Subotici.
