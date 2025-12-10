Hapšenja i istraga

RASVETLJENO PALJENJE AUTOMOBILA TUŽIOCU U SUBOTICI: Privedena dvojica tinejdžera i dvojica maloletnika

Zagorka Uskoković

10. 12. 2025. u 14:51

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Subotici, brzom i efikasnom akcijom, identifikovali su i pronašli četiri osobe koje se sumnjiče da su, u toku noći, zapalile automobil tužiteljke u Subotici.

РАСВЕТЉЕНО ПАЉЕЊЕ АУТОМОБИЛА ТУЖИОЦУ У СУБОТИЦИ: Приведена двојица тинејџера и двојица малолетника

FOTO: V. Mitrić

Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Subotici, uhapšeni su S. B. (20) i D. K. (20) zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje opšte opasnosti, dok će dvojica maloletnika, uz izveštaj o hapšenju, biti privedeni Višem javnom tužilaštvu u Subotici.

S. B. i D. K. je određeno zadržavanje do 48 sati i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Osnovnom javnom tužilaštvu u Subotici.

