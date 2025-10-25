AUTOMOBIL SA DIZALICE PAO NA MUŠKARCA: Nesreća u Batajnici
MUŠKARAC star 50 godina zadobio je teške povrede kada je na njega pao auto sa dizalice, rečeno je Tanjugu u službi Hitne pomoći.
Nesreća se dogodila sinoć u 19.34 u ulici Male međe 32 u Šangajskom naselju u Batajnici.
Tokom noći se dogodilo i sedam saobraćajnih nesreća u kojima je devet osoba lakše povređeno.
Ekipe Hitne pomoći intervenisale su 100 puta tokom noći, a od toga je 16 intervencija bilo na javnom mestu, uglavnom zbog osoba u alkoholisanom stanju. Za pomoć su se najviše javljale osobe sa povišenim krvnim pritiskom.
