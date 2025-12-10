JOCA AMSTERDAM PUŠTEN NA SLOBODU: Uslovno otpušten sa izdržavanja kazne od 15 godina zatvora

Apelacioni sud u Beogradu doneo je danas odluku da Sretena Jocića zvanog Joca Amsterdam uslovno otpušta sa izdržavanja kazne od 15 godina zatvora.

Foto: N. Fifić

U odluci drugostepenog suda piše da odluka o puštanju na slobodu stupa na snagu odmah, s tim što uslovni otpust najduže može trajati do 28. februara 2026. godine.

Apelacioni sud u Beogradu je preinačio prvostepenu odluku, kojom je odbijena molba Jocićevog branioca za puštanje na uslovni otpust.

Jocić je osuđen na 15 godina zatvora zbog podstrekavanje na ubistvo Gorana Marjanovića 1995. godine.

U obrazloženju odluke je navedeno da drugostepeni sud smatra da su se stekli svi zakonski uslovi za primenu instituta uslovnog otpusta prema Jociću budući da iz izveštaja ustanove u kojoj osuđeni izdržava kaznu zatvora proizlazi da je osuđeni ostvario maksimalni napredak u tretmanu i ostvarivanju programa postupanja i da su opšti i individualni ciljevi ispunjeni.

Po oceni tog suda se može očekivati da će se osuđeni na slobodi dobro vladati i da do isteka vremena za koje je izrečena kazna neće izvršiti novo krivično delo zbog čega je ovaj sud usvojio žalbu branioca osuđenog i odlučio kao u izreci rešenja.

Jocić je uhapšen 27. aprila 2009. zbog sumnje da je učestvovao u ubistvu hrvatskog novinara Ive Pukanića, ali je na kraju sudskog postupka pravosnažno oslobođen.

On je potom 28. decembra 2012. prebačen iz Centralnog zatvora u Zabelu, na izdržavanje kazne od 15 godina zatvora za podstrekivanje na ubistvo Gorana Marjanovića zvanog Goksi Bombaš 1995. godine.

(Tanjug)