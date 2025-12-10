UHAPŠEN NOVOSAĐANIN ZBOG PRIPREMANJA UBISTVA: Crnogorac bio na meti
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, UKP, Trećeg odeljenja, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su V.P. (30) iz Novog Sada, zbog postojanja osnova sumnje da je pripremao izvršenje krivičnog dela teško ubistvo nad jednim državljaninom Crne Gore.
V.P. je uhapšen neposredno pre izvršenja ovog krivičnog dela, a policija je kod njega pronašla pištolj sa više komada municije, pa se tereti i za krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega je, uz krivičnu prijavu, priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.
