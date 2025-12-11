MEČ SEZONE U GRACU: Pobeda vodi Zvezdu u nokaut fazu Lige Evrope!

ŠTURM Grac i Crvena zvezda ukrštaju koplja u duelu koji bi za oba tima mogao da odredi celu evropsku sezonu. Oba kluba jure mesto među najboljih 24 u Ligi Evrope, a situacija na tabeli je toliko tesna da jedan kiks sve može da promeni.

Foto: Ataimages

Šturm u ovaj meč ulazi sa ogromnim pritiskom. Iako su poslednjih godina dominirali u austrijskoj Bundesligi ispred Salcburga, u Evropi nikako da uhvate pravi ritam.

Tim Jirgena Saumela je u seriji od tri utakmice bez pobede u Ligi Evrope, a poslednji udarac doživeli su u Atini, gde ih je Panatinaikos savladao uprkos golu Kiteišvilija.

Uz to, domaći igraju ispod očekivanja na svojoj Merkur areni — svega sedam osvojenih poena na osam mečeva deluje poražavajuće za tim koji pretenduje na vrh u Austriji.

Sa druge strane, Zvezda stiže u Grac sa mešovitim raspoloženjem. Dva vezana evropska trijumfa u Beogradu protiv Lila i FKSB-a vratila su šampiona Srbije u borbu za nokaut fazu, ali je poraz od Vojvodine u Superligi ponovo otvorio stare rane.

Na gostovanjima u Evropi takođe nije išlo — crveno-beli su već padali u Portu i Bragi, što budi opravdano podozrenje pred put u Grac.

Ipak, uprkos svim problemima, Zvezda u Evropi deluje ozbiljnije nego na domaćoj sceni. Katai je i dalje najveća napadačka opasnost, iako još nije pogodio u liga-fazi, dok je tim u poslednje dve utakmice pokazivao čvrstinu i taktičku zrelost. Za ovaj meč, međutim, moraće da nadomesti izostanak Učene, koji je suspendovan, što znači da bi Rodrigao mogao u startnu postavu uz Veljkovića.

Šturm takođe ima svojih muka u sastavu — Borković i Lavalej su dugoročno van stroja zbog povreda kolena, dok se Grgić tek oporavlja od problema sa zglobom. To bi moglo da oslabi odbranu koja ni inače ne uliva potpuno poverenje.

Utakmica u Gracu dobija još dramatičniji naboj zbog stanja na tabeli. Trenutno su bolji gosti koji su sa sedam osvojenih bodova 22, dok domaćin ima tri poena manje i izvan je mesta koja vode u nokaut fazu.

To znači da Zvezdi pobeda gotovo sigurno garantuje nokaut fazu, dok domaćinu poraz može značiti kraj evropskog puta i možemo očekivati veoma motivisan Šturm na ovom susretu.

Biće to sudar dva tima u različitim raspoloženjima, ali sa istim ciljem — opstankom u Evropi posle Nove godine.

Zvezda na strani redovno prima golove u Ligi Evrope, nije stabilna kao kod kuće i verujemo da će zadnja linija potkleknuti u Gracu.

