HAPŠENJE MALOLETNIKA (14) U SREMSKOJ MITROVICI: Tereti se za seriju teških krađa, evo i kojih
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici lišili su slobode četrnaestogodišnjaka zbog postojanja osnova sumnje da je u prethodnom periodu, na području Mačvanske Mitrovice, izvršio pet teških krađa.
Na osnovu rešenja sudije za maloletnike Višeg suda u Sremskoj Mitrovici, maloletnik je, uz izveštaj o lišenju slobode, doveden pred nadležnog sudiju, koji mu je nakon saslušanja odredio pritvor do 30 dana.
Prema dosadašnjim saznanjima, današnje hapšenje dovodi se u vezu sa nizom provala koje su početkom decembra zabeležene i u Salašu Noćajskom.
Podsetimo, 2. decembra u ovom selu prijavljene su provale u porodičnu kuću, prodavnicu i mesaru, nakon čega su policijski službenici obavili uviđaje i započeli intenzivan rad na rasvetljavanju slučajeva. Tada je, prema nezvaničnim informacijama, kao osumnjičeno identifikovano maloletno lice, protiv kojeg je najavljeno podnošenje krivične prijave.
Istog dana prijavljeno je i novo obijanje seoske ambulante, gde su policijski službenici takođe obavili uviđaj i nastavili prikupljanje dokaza.
(Kurir)
