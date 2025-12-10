Hapšenja i istraga

HAPŠENJE MALOLETNIKA (14) U SREMSKOJ MITROVICI: Tereti se za seriju teških krađa, evo i kojih

Ana Đokić

10. 12. 2025. u 16:27

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici lišili su slobode četrnaestogodišnjaka zbog postojanja osnova sumnje da je u prethodnom periodu, na području Mačvanske Mitrovice, izvršio pet teških krađa.

ХАПШЕЊЕ МАЛОЛЕТНИКА (14) У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ: Терети се за серију тешких крађа, ево и којих

Foto Shutterstock

Na osnovu rešenja sudije za maloletnike Višeg suda u Sremskoj Mitrovici, maloletnik je, uz izveštaj o lišenju slobode, doveden pred nadležnog sudiju, koji mu je nakon saslušanja odredio pritvor do 30 dana.

Prema dosadašnjim saznanjima, današnje hapšenje dovodi se u vezu sa nizom provala koje su početkom decembra zabeležene i u Salašu Noćajskom.

Podsetimo, 2. decembra u ovom selu prijavljene su provale u porodičnu kuću, prodavnicu i mesaru, nakon čega su policijski službenici obavili uviđaje i započeli intenzivan rad na rasvetljavanju slučajeva. Tada je, prema nezvaničnim informacijama, kao osumnjičeno identifikovano maloletno lice, protiv kojeg je najavljeno podnošenje krivične prijave.

Istog dana prijavljeno je i novo obijanje seoske ambulante, gde su policijski službenici takođe obavili uviđaj i nastavili prikupljanje dokaza.

(Kurir)

BONUS VIDEO:

Hapsenje Krađa vozila

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
TOTALNI OBRT! Partizan demantovao da je potpisao ugovor sa Penjarojom

TOTALNI OBRT! Partizan demantovao da je potpisao ugovor sa Penjarojom