OSUMNJIČEN ZA DVOSTRUKO UBISTVO U NIKŠIĆU: Lazaru Vuleviću nakon saslušanja određeno zadžavanje do 72 sata

LAZAR Vulević, osumnjičen za dvostruko ubistvo M.P. (74) i M.V. (41) u Nikšiću, saslušan je kod tužioca, nakon čega mu je određeno zadržavanje do 72 sata.

Lazar Vulević uhapšen je juče u jednom napuštenom objektu u Baru, zbog sumnje da je počinio dvostruko ubistvo u Nikšiću.

Tela su pronađena u Ulici Peka Pavlovića, u blizini Sportsko-ribolovnog društva Nikšić. Službenici policije su, uz sve zakonske propise koji važe u ovakvim situacijama, otvorili vrata stana koji se nalazi u centru Nikšića i zatekli u njemu dva beživotna tela sa vidnim povredama.

– Policijski službenici Regionalnog centra bezbednosti "Zapad", Odeljenja bezbednosti Nikšić su sinoć oko 19.20 časova obavešteni od strane člana porodice da im se lice M.P. (74) ne javlja na telefonske pozive i da nisu uspostavili kontakt sa ovim licem već dva dana. Preduzimajući sveobuhvatne mere i radnje na pronalasku ovog lica i utvrđivanju svih okolnosti policijski službenici Odeljenja bezbednosti Nikšić su locirali jedan stan, koji je bio zaključan. U skladu sa zakonskim ovlašćenjima policijski službenici su ušli u unutrašnjost stana gde su zatekli beživotno telo M.P., kao i beživotno telo M. V. (41) sa vidnim povredama za koje se sumnja da su nastale upotrebom hladnog oružja noža. Iznajmljeni stan je koristila M.V. Motiv ovog teškog krivičnog dela je poznat nadležnim organima, a uzimajući u obzir njegovu težinu, ali i privatne prilike oštećenih lica i izvršioca, u ovoj fazi postupka ne možemo saopštiti više detalja – saopšteno je juče iz Uprave policije.

