APELACIONI sud u Nišu pravnosnažno je oslobodio Miodraga Perića (41), iz Doljevca, optužbe da je 28. decembra 2020. godine izazvao saobraćajnu nesreću u kojoj je poginuo Željko Ristić (19), a potom pobegao sa mesta tragedije.

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Time je okončan gotovo šest godina dug krivični postupak protiv čoveka, koji se teretio da je, vozeći pod dejstvom alkohola, usmrtio mladog pešaka.

- Apelacioni sud je potvrdio odluku Višeg suda u Nišu, kojom je Perić oslobođen optužbe. Žalba Višeg javnog tužilaštva na ovu presudu je odbijena - kaže Tamara Savić, portparol Apelacionog suda u Nišu.

Pravnosnažnom odlukom stavljena je tačka na krivično gonjenje Perića, ali ne i na pitanje ko je upravljao automobilom u trenutku nesreće i ko je odgovoran za smrt mladog Željka. Prema tvrdnjama Perića, za volanom njegovog "golfa" bio je prijatelj Marko Disić, što je ovaj tokom suočenja sa optuženim negirao, tvrdeći da je upravo Perić vozio.

Sada se otvara pitanje daljeg postupanja Višeg javnog tužilaštva u Nišu, odnosno da li će i na koji način biti utvrđeno ko je zaista bio za volanom kobne večeri.

Perić je prvi put oslobođen optužbe 26. marta 2024. godine, ali je Apelacioni sud, nakon žalbe tužilaštva, ukinuo presudu i predmet vratio na ponovno suđenje. Viši sud je 23. marta ove godine ponovo doneo oslobađajuću odluku, na koju se tužilaštvo žalilo, ali je Apelacioni sud sada i tu žalbu odbio.

Značajni nalazi veštačenja

PREMA navodima optužnice, Perić je kobne večeri, sa 2,27 promila alkohola u krvi, upravljao "golfom" brzinom od oko 70 kilometara na sat, iako je ograničenje na toj deonici bilo 50. Teretio se da je prešao u suprotnu traku, udario pešaka koji se kretao desnom stranom kolovoza, a zatim napustio mesto nesreće. Međutim, tokom suđenja pojavile su se ozbiljne sumnje u to da li je on uopšte bio za volanom. Od značaja za oslobađajuću presudu bio je nalaz veštaka, koji je analizirao biološke tragove, kako bi utvrdio ko se nalazio na mestu vozača, a ko na mestu suvozača.