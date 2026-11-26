ZA STANOVNIKE manjih gradova i opština, redovna autobuska linija mnogo je više od prevoza od jednog mesta do drugog. Ona je veza s poslom, školom, fakultetom, lekarom, porodicom i prijateljima. Upravo zato, svakodnevni polasci koji povezuju Ljuboviju, Mali Zvornik, Loznicu, Šabac, Valjevo i Lazarevac sa Beogradom i Novim Sadom imaju poseban značaj za život ljudi u ovom delu Srbije.

Foto: Lastra

Dok se sve više govori o razvoju saobraćajne infrastrukture i povezivanju velikih urbanih centara, svakodnevica stanovnika manjih sredina podseća koliko je važno da redovan i pristupačan javni prevoz bude dostupan i izvan najvećih gradova. Za studenta koji putuje na fakultet, zaposlenog koji odlazi na posao ili porodicu koja planira posetu rođacima, pouzdana autobuska veza često predstavlja osnovni uslov dobre organizacije dana.

Jedan od prevoznika koji decenijama učestvuje u povezivanju ovih krajeva jeste saobraćajno preduzeće Lastra iz Lazarevca, čiji koreni sežu u vreme kada je prevoz na ovom području organizovan pod imenima "Autotransport" Lazarevac i "Lasta-Kolubara". Kompanija pod današnjim imenom posluje od 2002. godine, kada je osnovana kao preduzeće u vlasništvu saobraćajnog preduzeća Lasta iz Beograda.

Posebno mesto u mreži linija zauzima Ljubovija, iz koje putnici svakodnevno imaju više mogućnosti da stignu do Beograda i Novog Sada, uz povezivanje brojnih mesta duž Drine i kroz Mačvu.

Od Ljubovije do Beograda - tri svakodnevna polaska preko Loznice i Šapca

Za putnike koji iz Ljubovije kreću prema prestonici, na raspolaganju su tri svakodnevna polaska preko Malog Zvornika, Banje Koviljače, Loznice i Šapca. Autobusi polaze u 6.30, 11.40 i 16.30 časova, sa planiranim dolascima u Beograd u 10.20, 15.30 i 20.20 časova.

Ovakav raspored omogućava putnicima da odaberu termin u skladu sa svojim obavezama, bilo da je reč o ranijem dolasku u prestonicu, popodnevnom putovanju ili večernjem završetku puta.

U suprotnom smeru, iz Beograda prema Ljuboviji, autobusi svakodnevno polaze u 8.30, 12.30 i 16.30 časova, a planirani dolasci su u 12.20, 16.20 i 20.20 časova. Linije saobraćaju preko Šapca, Loznice, Banje Koviljače i Malog Zvornika, čime se obezbeđuje saobraćajna povezanost više gradova i naselja na istoj trasi.

Foto: Lastra

Pored ovog pravca, putnicima je dostupna i svakodnevna linija preko Osečine, Valjeva, Uba i Obrenovca. Polazak iz Ljubovije je u 7.30 časova, sa dolaskom u Beograd u 12.00, dok autobus iz Beograda polazi u 13.00 časova i stiže u Ljuboviju u 17.15.

Dva različita putna pravca posebno su značajna jer stanovnicima ovog dela Srbije pružaju dodatne mogućnosti za planiranje putovanja, ali i omogućavaju povezivanje sa mestima koja se nalaze duž obe trase.

Novi Sad bliži Podrinju

Za stanovnike Ljubovije i okolnih mesta važna je i svakodnevna direktna autobuska veza sa Novim Sadom, gradom u koji mnogi odlaze zbog obrazovanja, poslovnih obaveza, zdravstvenih usluga ili privatnih razloga.

Autobus iz Ljubovije polazi u 10.00 časova, preko Malog Zvornika, Banje Koviljače, Loznice i Šapca, sa planiranim dolaskom u Novi Sad u 14.00 časova. Povratak iz Novog Sada organizovan je svakodnevno u 16.15 časova, a dolazak u Ljuboviju predviđen je u 20.15 časova. Ova linija predstavlja važnu vezu između Podrinja, Mačve i Vojvodine, naročito za putnike kojima je potreban direktan prevoz bez dodatnih presedanja.

Lazarevac i Valjevo - svakodnevna povezanost koja olakšava obaveze

Značaj redovnog autobusnog prevoza možda se najbolje vidi na kraćim međugradskim relacijama, na kojima veliki broj putnika organizuje svoje svakodnevne obaveze. Na pravcu Lazarevac – Lajkovac – Valjevo, radnim danima obezbeđeno je šest polazaka iz Lazarevca, u 6.00, 7.00, 9.30, 12.00, 14.50 i 18.30 časova. Polazak je u 7.00 časova.

U suprotnom smeru, iz Valjeva prema Lazarevcu, autobusi radnim danima polaze u 6.05, 7.45, 11.15, 12.30, 13.55 i 20.10 časova, pri čemu polazak u 12.30 časova obavlja Lasta. Više polazaka tokom dana olakšava organizaciju odlazaka na posao, u školu, zdravstvene ustanove i administrativne centre, ali i omogućava fleksibilnije planiranje povratka kući.