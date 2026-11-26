NOVI SUKOB INTERESA U BRISELU: Nemački kancelar traži manju potrošnju
NEMAČKI kancelar Fridrih Merc izjavio je danas u Briselu da aktuelni predlozi dugoročnog budžeta Evropske unije ne predstavljaju osnovu za postizanje dogovora i da pregovori tek počinju.
Merc je naveo da je predloženi iznos sedmogodišnjeg budžetskog okvira za period od 2028. do 2034. u iznosu od 1,6 milijardi evra dalje previsok i da države članice moraju da budu u stanju da finansiraju sve te obaveze, prenosi agencija Rojters.
Nemački kancelar je tako poručio da ni najnoviji kompromisni predlog predsednika Evropskog saveta Antonija Košte nije dovoljno smanjio planiranu potrošnju i da Nemačka ne želi da prihvati budžet koji bi dodatno opteretio nacionalne finansije, navode nemački mediji.
Nemačka želi manju ukupnu potrošnju, veći naglasak na konkurentnosti i odbrani, kao i ravnomerniju raspodelu troškova među članicama. Nasuprot tome, države koje se u velikoj meri oslanjaju na evropske fondove nastoje da spreče smanjenje sredstava za poljoprivredu i regionalni razvoj.
Pregovori zato predstavljaju sukob oko budućih prioriteta EU, a ne samo raspravu o visini budžeta, prenosi Handelsblat. U Briselu je danas počeo dvodnevni samit lidera Evropske unije na kome će se raspravljati o višegodišnjem budžetu Unije za period od 2028. do 2034. godine. Postizanje dogovora o planu potrošnje za period 2028-2034. predstavlja test evropskog jedinstva, s visokim političkim ulozima za svih 27 zemalja EU i pravom bitkom sukoba nacionalnih interesa i veta.
(Tanjug)
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