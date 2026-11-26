TEŠKA saobraćajna nesreća na putnom pravcu Kovin–Bavanište dogodila se jutros, nešto pre 6 časova.

Foto: Z. Jovanović

Prema prvim informacijama sa terena, u udesu je pričinjena velika materijalna šteta, a osnovano se strahuje da ima i smrtno stradalih lica, prenosi Instagram stranica 192.

Na mestu nesreće brzo su intervenisale sve dežurne službe. Pripadnici policije, vatrogasno-spasilačke jedinice i ekipe Hitne pomoći trenutno se nalaze na licu mesta, gde pružaju prvu pomoć i rade na raščišćavanju terena i izvlačenju učesnika udesa.

Policijski uviđaj je u toku, nakon čega će biti poznati tačni uzroci i sve okolnosti pod kojima je došlo do ove teške nesreće. Saobraćaj na ovoj deonici je otežan i pod regulacijom nadležnih organa.

(Telegraf)