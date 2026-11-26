TEŠKA SAOBRAĆAJNA NESREĆA NA PUTU KOVIN - BAVANIŠTE: Strahuje se da ima mrtvih
TEŠKA saobraćajna nesreća na putnom pravcu Kovin–Bavanište dogodila se jutros, nešto pre 6 časova.
Prema prvim informacijama sa terena, u udesu je pričinjena velika materijalna šteta, a osnovano se strahuje da ima i smrtno stradalih lica, prenosi Instagram stranica 192.
Na mestu nesreće brzo su intervenisale sve dežurne službe. Pripadnici policije, vatrogasno-spasilačke jedinice i ekipe Hitne pomoći trenutno se nalaze na licu mesta, gde pružaju prvu pomoć i rade na raščišćavanju terena i izvlačenju učesnika udesa.
Policijski uviđaj je u toku, nakon čega će biti poznati tačni uzroci i sve okolnosti pod kojima je došlo do ove teške nesreće. Saobraćaj na ovoj deonici je otežan i pod regulacijom nadležnih organa.
(Telegraf)
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