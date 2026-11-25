SUKOBIO SE SA GRAĐANIMA I POLICIJOM: Ponovo pokrenut postupak protiv novosadskog advokata
POVODOM događaja od 5.4.2025. godine, kada je na putu Novi Sad – Veternik došlo do sukoba novosadskog advokata N.A. najpre sa građanima N.S. i J.V. a zatim i sa policijskim službenicima PU Novi Sad – SPI Zapad, Osnovno javno tužilaštvo u Novom Sadu obaveštava javnost da je Osnovnom sudu u Novom Sadu podnelo optužni predlog protiv N.A. zbog krivičnog dela ugrožavanje opasnim oruđem pri tuči i svađi iz člana 124 stav 1 Krivičnog zakonika, te je zatražena zakonom maksimalno propisana kazna za navedeno krivično delo.
Iz Osnovnog javnog tužilaštva u Novom Sadu, u saopštenju podsećaju da je prethodno protiv N.A. bila podignuta optužnica zbog krivičnog dela napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti iz člana 323 stav 3 u vezi stava 1 Krivičnog zakonika, te ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti iz člana 23 stav 1 Zakona o javnom redu i miru, učinjenih na štetu policijskih službenika.
- Nakon što je optužnica potvrđena od strane Osnovnog suda u Novom Sadu, Apelacioni sud u Novom Sadu je, po izjavljenoj žalbi, rešenjem od 20.8.2025. godine pravosnažno obustavio postupak za navedena krivična dela - navodi se u saopštenju Osnovnog javnog tužilaštva u Novom Sadu.
Po podnetom zahtevu za zaštitu zakonitosti Vrhovnog javnog tužilaštva, kako se dalje navodi u saopštenju, Vrhovni sud je odlukom od 23.6.2026. godine konstatovao da je odlukom o pravosnažnoj obustavi postupka bio povređen zakon u korist okrivljenog N.A.
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