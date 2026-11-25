Sportski direktor Partizana Raća Petrović odgovara na pitanja novinara.

FOTO: FK Partizan

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Tema je, naravno, aktuelna situacija u igračkom kadru i rezultatska kriza.

Petrović je priznao da je timu neophodan kvalitetan napadač, ali novinare je zanimalo i da li ima konkretnih ponuda za igrače?

- U ovom trenutku je prerano za to, prelazni rok počinje u januaru. Interesovanja postoje, verujemo da će biti izlaznih transfera i ove zime. Najviše se raspituju za Seka i Simića. Što se tiče igrača koji su na pozajmicama, prerano je da sudimo. Za svaku potencijalnu kupovinu treba da se izjasnimo do kraja maja. Podsetio bih i na činjenicu zašto smo doveli toliko igrača na pozajmicu. Pre svega, jer nismo imali novca da platimo obeštećenje. Ovako možemo da vidimo kako će ko da se uklopi i kakve ima kvalitete, a onda možemo da odlučimo da li ćemo ga zadržati - poručio je Petrović.

Na ovaj način je sportski direktor Partizana ujedno potvrdio da je saznanje portala "Novosti" bilo tačno.