IDENTIFIKOVANI PIROMANI SA BEŽANIJSKE KOSE: Potera za dvojicom zbog paljenja džipa Filipa Živojinovića
PRIPADNICI Uprave kriminalističke policije - Odeljenja za suzbijanje krvnih, seksualnih, saobraćajnih delikata i trgovine ljudima MUP Srbije identifikovali su osumnjičene za paljenje džipa Filipa Živojinvoića.
Podneta je krivična prijava u redovnom postupku protiv N. J. (20) i M. M. (21) zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje opšte opasnosti.
Oni se sumnjiče da su 16. novembra ove godine u naselju Bežanijska kosa, oko ponoći izazvali požar na putničkom motornom vozilu, vlasništvo četrdesetjednogodišnjeg muškarca.
Za osumnjičenima se intenzivno traga.
Policijski službenici intenzivno rade na rasvetljavanju svih ostalih krivičnih dela izazivanja opšte opasnosti i pronalasku izvršilaca.
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