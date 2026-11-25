Austrijanci demonstrirali silu protiv oslabljenog šampiona Srbije

Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Mladi fudbaleri Crvene zvezde poraženi su u prvoj utakmici trećeg kola omladinske Lige šampiona. Bolji od srpskog šampiona, koji je u austriju stigao prilično oslabljen, bili su vršnjaci iz Salcburga koji su na svom terenu pobedili sa 5:0.

Strelci za "bikove bili su Ogenetedžirі Adedženugure u osmom minutu, Miha Matjašec kome je u 56. minutu asistirao nekadašnji fudbaler Čukaričkog i omladinski reprezentativac Srbije Filip Matijašević, treći pogodak u 79. minutu postigao je Ifeaničukvu Onvuzulike, a četvrti je delo bošnjačkog fudbalera Saida Nišića u 88. minutu.

Samo minut kasnije, Matjašec je svojim drugim golom stavio tačku na ovu utakmicu, nažalost vrlo verovatno i na Zvezdinu ovogodišnju sezonu u Evropi koja će po svemu sudeći trajati kao i prethodna, do trećeg kola.

Treba reći da je Salcburg veoma jaka ekipa koja je pre dve godine stigla do polufinala ovog takmičenja tako da ovaj poraz nije senzacija, naročito kada se uzme u obzir da je Zvezda bila nekompletna.

Revanš je na programu 9. decembra, a ukupni pobednik dvomeča će se plasirati u šesnaestinu finala gde se ekipama iz staze nacionalnih prvaka priključuju 22 najbolje ekipe iz staze lige šampiona, gde učestvuju omladinci klubova čiji seniori igraju "pravu" Ligu šampiona.