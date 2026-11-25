TEŽAK PORAZ ZVEZDE: Oslabljeni "crveno-beli" ubedljivo izgubili u Austriji
Austrijanci demonstrirali silu protiv oslabljenog šampiona Srbije
Mladi fudbaleri Crvene zvezde poraženi su u prvoj utakmici trećeg kola omladinske Lige šampiona. Bolji od srpskog šampiona, koji je u austriju stigao prilično oslabljen, bili su vršnjaci iz Salcburga koji su na svom terenu pobedili sa 5:0.
Strelci za "bikove bili su Ogenetedžirі Adedženugure u osmom minutu, Miha Matjašec kome je u 56. minutu asistirao nekadašnji fudbaler Čukaričkog i omladinski reprezentativac Srbije Filip Matijašević, treći pogodak u 79. minutu postigao je Ifeaničukvu Onvuzulike, a četvrti je delo bošnjačkog fudbalera Saida Nišića u 88. minutu.
Samo minut kasnije, Matjašec je svojim drugim golom stavio tačku na ovu utakmicu, nažalost vrlo verovatno i na Zvezdinu ovogodišnju sezonu u Evropi koja će po svemu sudeći trajati kao i prethodna, do trećeg kola.
Treba reći da je Salcburg veoma jaka ekipa koja je pre dve godine stigla do polufinala ovog takmičenja tako da ovaj poraz nije senzacija, naročito kada se uzme u obzir da je Zvezda bila nekompletna.
Revanš je na programu 9. decembra, a ukupni pobednik dvomeča će se plasirati u šesnaestinu finala gde se ekipama iz staze nacionalnih prvaka priključuju 22 najbolje ekipe iz staze lige šampiona, gde učestvuju omladinci klubova čiji seniori igraju "pravu" Ligu šampiona.
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