SOKOBANjSKI kraj zavijen je u crno nakon saobraćajne nesreće koja se dogodila jutros oko dva sata, kada je u saobraćajnoj nesreći u Ulici Alekse Markišića u Sokobanji poginuo Aleksandar Milanović (24) iz sela Žučkovac, a prijatelji i poznanici opraštaju se od mladića na društvenim mrežama, dok se od njega oprostio i Fudbalski klub Ozren iz Sokobanje, čiji je bio igrač.