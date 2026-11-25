TELO MUŠKARCA PRONAĐENO NA ULICI: Policija na licu mesta
U BAČVANSKOJ ulici na Voždovcu jutros oko 10 sati je na trotoaru zatečeno telo mlađeg muškarca.
Hitna pomoć je na licu mesta konstatovala smrt muškarca.
Prema prvim informacijama, najverovatnije je reč o prirodnoj smrti.
Na licu mesta je u toku uviđaj.
(Tanjug)
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