U nastavku borbe protiv korupcije i finansijskog kriminala pripadnici UKP, Služba za borbu protiv korupcije MUP Srbije, u više odvojenih akcija tokom 24. i 25. novembra uhapsili su šest osoba, dok se za još jednom osobom intenzivno traga.

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Akcija je izvedena u saradnji sa Posebnim odeljenjima za suzbijanje korupcije Viših javnih tužilaštava u Beogradu, Novom Sadu, Kraljevu i Nišu, a privedeni se terete da su izvršili više krivičnih dela protiv privrede i krivičnih dela protiv službene dužnosti.

Oni su, kako se sumnja, na taj način pribavili protivpravnu imovinsku korist u iznosu od 90.934.075,46 dinara i pričinili štetu budžetu Republike Srbije i firmama u ukupnom iznosu od 37.608.879,85 dinara.

Zbog postojanja osnova sumnje da je izvršila krivično delo pronevera u obavljanju privredne delatnosti, policija u Nišu uhapsila je S. N. (41) iz okoline Vlasotinca. Ona se sumnjiči da je u svojstvu odgovornog lica u jednom maloprodajnom objektu, od 1. januara 2024. do 12. februara ove godine, prisvojila robu koja joj je bila poverena u radu kao i dnevne pazare ove radnje. Na taj način stekla je protivpravnu imovinsku korist u ukupnom iznosu od 3.553.742,90 dinara, a za isti iznos, oštetila preduzeće u okviru, kojeg posluje maloprodajni objekat.

Takođe, policija u Kraljevu uhapsila je M. V. (61) i V. M. (61), zbog postojanja osnova sumnje sa su izvršili krivično delo zloupotreba službenog položaja.

M. V. se sumnjiči da je, u svojstvu službenog lica Komisije za dodelu pomoći za kupovinu kuće sa okućnicom, iskoristio svoj položaj i suprotno propisanim pravilima i konkursnim uslovima, doneo odluku o dodeli sredstava grada Kraljeva u iznosu od 1.509.640 dinara za kupovinu seoske kuće sa okućnicom osumnjičenom V. M., iako je znao da ne ispunjava uslove konkursa. Na ovaj način mu je omogućio sticanje protivpravne imovinske koristi.

Ujedno, sumnja se da je V. M. pomogao M. V. tako što je dostavio lažnu izjavu, overenu kod javnog beležnika na osnovu koje, u prethodnom periodu, nije posedovao niti otuđio nepokretnost, iako je znao da je pre konsursa nepokretnost u kojoj živi poklonio svojoj ćerki, čime je omogućeno zaključenje ugovora.

Policija je u Novom Sadu uhapsila S. O. (65) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela nesavestan rad u službi i zloupotreba službenog položaja.

Sumnja se da, kao bivši direktor O.Š. „Prva vojvođanska brigada“, u periodu od maja 2019. do februara prošle godine, nije podneo zakonom propisanu prijavu radova pre početka izvođenja radova na nadogradnji sprata škole, čime je onemogućio blagovremeni inspekcijski nadzoru. Zbog toga je građevinska dozvola prestala da važi a nadograđeni deo škole ostao bez mogućnosti pribavljanja upotrebne dozvole. S. O. je na taj način ovoj školi pričinio imovinsku štetu u iznosu od 53.890.176 dinara, koliko su iznosili radovi na nadogradnji sprata škole.

Takođe, policija u Novom Sadu uhapsila je i Ž. B. (37) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica.

On se sumnjiči da je, u svojstvu zastupnika jednog udruženja građana iz Novog Sada, od 2020. do 2024. godine, nenamenski potrošio sredstva isplaćena od Gradske uprave za privredu Novog Sada, u ukupnom iznosu od 4.080.000 dinara, bez realizacije osnovnih ugovora, za koji iznos je oštetio budžet grada Novog Sada.

U Beogradu je uhapšen i P.B - G. (44), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica i falsifikovanje isprave.

Sumnja se da je, kao odgovorno lice jedne političke stranke koja je učestvovala u okviru koalicije na izborima za odbornike u Skupštini grada Beograda 2022. godine, novac u iznosu od 2.007.387 dinara, koji je 13. maja 2022. godine uplaćen iz budžeta grada Beograda na namenski račun te političke stranke za učešće na ovim izborima, preneo na svoj lični tekući račun i podigao u gotovini.

Takođe se sumnja da je na isti način, novac u iznosu od 20.500.667 dinara koji je 8. juna 2022. godine uplaćen iz budžeta Republike Srbije na namenski račun političke stranke čije je odgovorno lice za učešće na izborima za narodne poslanike Narodne skupštine Republike Srbije 2022. godine, preneo na svoj lični tekući račun i podigao ga u gotovini.

Na taj način je, kako se sumnja, P. B - G. oštetio budžete grada Beograda i Republike Srbije i sebi pribavio protivpravnu imovinsku korist.

Ujedno, sumnja se i da je 2022. godine u Konačni izveštaj o troškovima izborne kampanje uneo neistinite podatke i takav, podneo Agenciji za sprečavanje korupcije, čime je izvršio i krivično delo falsifikovanje isprave.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivične prijave, biti sprovedeni nadležnim tužilaštvima.