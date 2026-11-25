Svetska odbojkaška federacija (FIVB) saopštila je sastave grupe, zemlje domaćine, kao i utakmice, koje će se odigrati tokom interkontinentalnog dela Lige nacija 2027. godine.

Foto N. Skenderija

Rusija se vraća u odbojkašku Ligu nacija posle šest godina odsustva, pa će takmičenje naredne godine okupiti 19 reprezentacija.

Muška odbojkaška reprezentacija Srbije igraće u Kini, Bugarskoj i Brazilu tokom interkontinentalne faze devetog izdanja Lige nacija, koja će se održati od 9. juna do 18. jula 2027. godine.

Ruski odbojkaši poslednji put su se takmičili 2021. godine, kada su stigli do četvrtfinala Evropskog prvenstva i zauzeli peto mesto u Ligi nacija.

Srbija će tokom prve sedmice, od 9. do 13. juna, u Kini odmeriti snage sa Sjedinjenim Američkim Državama, Francuskom, Kubom i domaćinom.

U drugoj sedmici, od 23. do 27. juna, srpski odbojkaši igraće u Bugarskoj protiv Nemačke, Turske, Italije i domaće selekcije.

Poslednja sedmica interkontinentalne faze, od 14. do 18. jula, odvešće Srbiju u Brazil, gde će joj rivali biti domaćin, Slovenija, Finska i Argentina.

Tačan raspored i satnica utakmica, kao i termin i mesto održavanja završnog turnira, biće naknadno objavljeni.

Titulu brani Poljska, predvođena srpskim stručnjakom Nikolom Grbićem, koja je u finalu prethodnog izdanja savladala SAD sa 3:2.