Čekaju se termini i domaćin završnog turnira.

Šálek Václav / ČTK / Profimedia

Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije igraće protiv Češke, Poljske, Holandije i Rusije u prvoj nedelji Lige nacija 2027. godine.

Kako je saopštio Odbojkaški savez Srbije, naše reprezentativke igraće prvu i treću nedelju u Brazilu, a drugu u Sjedinjenim Američkim Državama.

Srbija će tokom prve nedelje Lige nacija, od 2. do 6. juna 2027. godine igrati u Brazilu sa Češkom, Poljskom, Holandijom i Rusijom.

FOTO: V.M./ATAImages

Druga nedelja će se odigrati od 16. do 20. juna, a Srbija će u SAD igrati protiv Japana, SAD, Francuske i Brazila.

Tokom poslednje, treće nedelje, od 7. do 11. jula u Brazilu, Srbija će igrati protiv Ukrajine, Nemačke, Tajlanda i Kine.

Tačan raspored i satnica, kao i termin i domaćin Finalnog turnira biće naknadno saopšteni.

БОНУС ВИДЕО: МЛАДИЋ ИЗ БЕОГРАДА СВУДА УЗ СРБИЈУ: Филип са урнебесном мајицом пружа подршку ''орловима'' и у Лилу