Pakleno! Odbojkašice Srbije dobile rivalke u Ligi nacija!
Čekaju se termini i domaćin završnog turnira.
Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije igraće protiv Češke, Poljske, Holandije i Rusije u prvoj nedelji Lige nacija 2027. godine.
Kako je saopštio Odbojkaški savez Srbije, naše reprezentativke igraće prvu i treću nedelju u Brazilu, a drugu u Sjedinjenim Američkim Državama.
Srbija će tokom prve nedelje Lige nacija, od 2. do 6. juna 2027. godine igrati u Brazilu sa Češkom, Poljskom, Holandijom i Rusijom.
Druga nedelja će se odigrati od 16. do 20. juna, a Srbija će u SAD igrati protiv Japana, SAD, Francuske i Brazila.
Tokom poslednje, treće nedelje, od 7. do 11. jula u Brazilu, Srbija će igrati protiv Ukrajine, Nemačke, Tajlanda i Kine.
Tačan raspored i satnica, kao i termin i domaćin Finalnog turnira biće naknadno saopšteni.
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