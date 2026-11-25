SNIMAK HAPŠENJA DRAGANA J. VUČIĆEVIĆA: Presreli ga ispred zgrade Informera (VIDEO)
KAMERA je zabeležila hapšenje glavnog urednika Informera Dragana J. Vučićevića.
Dragana J. Vučićevića su na 50 metara od zgrade televizije Informer presreli najverovatnije organi reda, budući da nisu bili u uniformi, niti su imali bilo kakva obeležja na automobilu.
Portal Informera je objavio snimak hapšenja Dragana J. Vučićevića sa nadzorne kamere na zgradi televizije.
Po nalogu Drugog osnovnog javnog tužilastva u Beogradu od strane MUP RS, PS Voždovac doneto je Rešenje o zadržavanju Dragana J. Vučićevića zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo Izazivanje panike i nereda u produženom trajanju- čl. 343 st.2 u vezi st.1 u vezi čl.61 KZ i krivično delo Ometanje pravde čl.336b KZ.
Osumnjičeni Dragan J. Vučićević će uz krivičnu prijavu biti doveden na saslušanje pred javnim tužiocem Drugog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu dana 26.11.2026 godine.
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