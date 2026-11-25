KAMERA je zabeležila hapšenje glavnog urednika Informera Dragana J. Vučićevića.

TANJUG/ OLIVER BUNIĆ/ nr

Dragana J. Vučićevića su na 50 metara od zgrade televizije Informer presreli najverovatnije organi reda, budući da nisu bili u uniformi, niti su imali bilo kakva obeležja na automobilu.

Portal Informera je objavio snimak hapšenja Dragana J. Vučićevića sa nadzorne kamere na zgradi televizije.

Po nalogu Drugog osnovnog javnog tužilastva u Beogradu od strane MUP RS, PS Voždovac doneto je Rešenje o zadržavanju Dragana J. Vučićevića zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo Izazivanje panike i nereda u produženom trajanju- čl. 343 st.2 u vezi st.1 u vezi čl.61 KZ i krivično delo Ometanje pravde čl.336b KZ.

Osumnjičeni Dragan J. Vučićević će uz krivičnu prijavu biti doveden na saslušanje pred javnim tužiocem Drugog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu dana 26.11.2026 godine.