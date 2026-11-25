UHAPŠEN BRAT DAVORA MACURE
DUBRAVKO Macura, brat vlasnika Alta banke Davora Macure, i Tatjana Bundalo, direktorka kompanije Alta Pay Group, uhapšeni su jutros u okviru istrage koju je ranije protiv Davora Macure pokrenulo Javno tužilaštvo za organizovani kriminal.
Njima je, prema nezvaničnim informacijama, određeno zadržavanje do 48 sati, prenosi Kurir.
Tatjana Bundalo, inače, direktorka je Alta Pay Group.
Davor Macura i dvojica njegovi saradnika, podsetimo, 2. novembra su uhapšeni zbog sumnje da su iz trezora Alta banke nezakonito prisvojio oko 390 miliona evra.
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