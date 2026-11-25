Fudbaleri Železničara iz Pančeva pobedili su danas u gostima Radnički iz Niša rezultatom 2:0 u zaostalom meču 14. kola Superligi Srbije.

FOTO: FK Železničar Pančevo

Gosti iz Pančeva su poveli golom Kvakua Karikarija u 12, a Dejvid Ankej je u 72. minutu duplirao prednost Železičara.

Utakmica je prvobitno trebalo da se odigra 2. novembra, ali je odložena zbog nestanka struje na stadionu "Čair".

Železničar je došao do osme uzastopne pobede u Superligi i nalazi se na trećem mestu na tabeli sa 35 bodova, koliko ima i drugoplasirana Vojvodina, dok vodeća Crvena zvezda ima 46.

Radnički se nalazi na pretposlednjoj, 13. poziciji na tabeli sa 11 bodova, četiri više od poslednjeg Zemuna.

Standings provided by Sofascore