POTPUNI ŠTIT ZA ENERGETSKI SEKTOR: Rusija zaštitila sve rafinerije nafte od napada dronova
SVE ruske rafinerije nafte zaštićene su od bespilotnih letelica. Dešavaju se pojedinačni napadi, ali se obnova brzo sprovodi, izjavio je potpredsednik Vlade Rusije Aleksandar Novak.
-Naša preduzeća zajedno sa Ministarstvom odbrane rade na obnovi. Ukoliko rafinerije obustave rad, intenzivno se radi na njihovom osposobljavanju, kao i na pasivnoj i aktivnoj zaštiti. Nažalost, pojedinačni napadi se dešavaju, to se ne može izbeći, ali se obnova brzo sprovodi. Sve naše rafinerije su zaštićene, rekao je Novak govoreći o zaštiti rafinerija od bespilotnih letelica.
Kako je naveo, procena štete na rafineriji nafte u Sizranju biće završena u roku od jednog do dva dana.
Prema njegovim rečima, situacija je trenutno prilično napeta zbog toga što su na nekim naftnim rafinerijama radovi u toku.
(sputnikportal.rs)
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