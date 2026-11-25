SVE ruske rafinerije nafte zaštićene su od bespilotnih letelica. Dešavaju se pojedinačni napadi, ali se obnova brzo sprovodi, izjavio je potpredsednik Vlade Rusije Aleksandar Novak.

Foto: Telegram/Exilenova+

-Naša preduzeća zajedno sa Ministarstvom odbrane rade na obnovi. Ukoliko rafinerije obustave rad, intenzivno se radi na njihovom osposobljavanju, kao i na pasivnoj i aktivnoj zaštiti. Nažalost, pojedinačni napadi se dešavaju, to se ne može izbeći, ali se obnova brzo sprovodi. Sve naše rafinerije su zaštićene, rekao je Novak govoreći o zaštiti rafinerija od bespilotnih letelica.

Kako je naveo, procena štete na rafineriji nafte u Sizranju biće završena u roku od jednog do dva dana.

Prema njegovim rečima, situacija je trenutno prilično napeta zbog toga što su na nekim naftnim rafinerijama radovi u toku.

(sputnikportal.rs)

BONUS VIDEO - Dragijevića i Jankovića dovode u sud na pripremno ročište za ubistvo Danke Ilić