ZA generalnog sekretara predsednika Republike imenovana je Dragana Đorđević, objavljeno je u "Službenom glasniku".

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Na osnovu Ustava Srbije i Zakona o predsedniku Republike odluku o imenovanju generalnog sekretara predsednika Republike doneo je predsednik Skupšptine Srbije Aleksandar Čupić.

Po funkciji, Čupić je i vd predsednika Republike, do izbora novog, s obzirom da je prethodni predsednik, Aleksandar Vučić, podneo ostavku pre oktobarkih parlamentarnih izbora.

Dok je Vučić bio predsednik Srbije, generalni sekretar je bila Suzana Paunović.

(Nova)