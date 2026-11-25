Ovo najviše zanima Grobare: Sportski direktor Partizana otkrio kakvo je stanje u klupskoj kasi
Sportski direktor Partizana Raća Petrović odgovara na pitanja novinara.
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Tema je, naravno, aktuelna situacija u igračkom kadru i rezultatska kriza, ali neizbežno je bilo pitanje kakvo je stanje u klupskoj kasi?
- Kada je finansijski aspekt u pitanju, stojimo bolje. Poslednja dva UEFA monitoringa smo prošli bez ičije pomoći, koristeći sredstva od prodaje igrača. Potraživanja se regulišu na vreme, plate ne kasne nikome u klubu, što je jako važno. U tom smislu imamo mir, pa verujem da i naredni monitoring u januaru neće biti problem.
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