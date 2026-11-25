Poštovanje na delu.

FOTO: FSS

Kadetski reprezentativci Srbije (u17) skrenuli su pažnju na sebe lepim gestom nakon pobede nad Japanom (1:0) na Svetskom prvenstvu u Kataru, pošto su po završetku utakmice ostavili svlačionicu besprekorno čistom i domaćinima uputili zahvalnost.

Mladi fudbaleri nisu želeli da iza sebe ostave nered, a posebnu pažnju privukla je rukom ispisana poruka koju su ostavili u svlačionici:

„Hvala vam, tim Srbije do 17 godina.“

Ovaj potez pohvalio je i Fudbalski savez Srbije, koji je na društvenim mrežama istakao da je važno kako se fudbaleri ponašaju i van terena.

„Pobeda na terenu, poštovanje van njega.

Posle trijumfa nad Japanom i slavlja zbog plasmana u 1/16 finala Svetskog prvenstva, naši momci ostavili su svlačionicu besprekorno čistom i još jednom ukazali poštovanje domaćinu turnira.

Nisu samo golovi, asistencije i odbrane ono što čini jednog fudbalera. Jednako je važno i ono što igrač predstavlja van terena, kako se odnosi prema ljudima i sredini u kojoj se nalazi.“