Kadeti Srbije pokazali da su veliki i van terena: Oduševili gestom i ostavili poruku domaćinu (VIDEO)
Poštovanje na delu.
Kadetski reprezentativci Srbije (u17) skrenuli su pažnju na sebe lepim gestom nakon pobede nad Japanom (1:0) na Svetskom prvenstvu u Kataru, pošto su po završetku utakmice ostavili svlačionicu besprekorno čistom i domaćinima uputili zahvalnost.
Mladi fudbaleri nisu želeli da iza sebe ostave nered, a posebnu pažnju privukla je rukom ispisana poruka koju su ostavili u svlačionici:
„Hvala vam, tim Srbije do 17 godina.“
Ovaj potez pohvalio je i Fudbalski savez Srbije, koji je na društvenim mrežama istakao da je važno kako se fudbaleri ponašaju i van terena.
„Pobeda na terenu, poštovanje van njega.
Posle trijumfa nad Japanom i slavlja zbog plasmana u 1/16 finala Svetskog prvenstva, naši momci ostavili su svlačionicu besprekorno čistom i još jednom ukazali poštovanje domaćinu turnira.
Nisu samo golovi, asistencije i odbrane ono što čini jednog fudbalera. Jednako je važno i ono što igrač predstavlja van terena, kako se odnosi prema ljudima i sredini u kojoj se nalazi.“
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